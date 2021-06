Kanta-Hämeessä yksi uusi koronavirustartunta – Tartunnanjäljitys on vielä kesken

Perjantain 18.6. aikana Kanta-Hämeessä todettiin yksi uusi koronavirustartunta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti tartunnasta Twitter-tilillään. Tartunnanjäljitys on vielä kesken. Torstaina todettujen kahden tapauksen tartunnanjäljitykset on saatu selville. Tartunnat ovat Hämeenlinnan seudulta, tartuntalähteet ovat tiedossa ja toinen on sairastunut karanteenin aikana. Juttu päivittyy. Perjantain 18.6. aikana Kanta-Hämeessä todettiin yksi uusi #COVID19 -tartunta. Tartunnanjäljitys vielä kesken. Eiliset molempien tapausten…