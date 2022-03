Kanta-Hämeestä lähti Ukrainaan seitsemän laatikollista sairaalainstrumentteja, ambulanssi ja palomiesten välineitä

Kanta-Hämeen pelastuslaitos, sairaanhoitopiiri sekä alueen sopimuspalokunnat ovat kantaneet kortensa kekoon ukrainalaisten auttamiseksi. Hämeen Sanomat kysyi sähköpostitse millaista välineapua Ukrainaan on toimitettu. Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta kriisialueelle on lähtenyt muun muassa ambulanssi sekä kaksi hengityskonetta. – Ne myytiin avustuksen toimittajalle nimelliseen hintaan, vs.pelastusjohtaja Petri Talikka kertoo. – Sopimuspalokunnilta on mennyt viime viikolla suoraan materiaaliapua, ja pelastuslaitokselta on maanantaina...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja