Kanta Logistiikka on joutunut hankkimaan suojavarusteille lisää varastotilaa – Tilauksia tehdään nyt useita kanavia pitkin

Hengityssuojaimia, suojatakkeja ja -käsineitä on nyt saatavilla toisin kuin keväällä. Hankintamäärät ovat suuria.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille sekä alueen terveyskeskuksille ja kunnille suojavarustehankintoja tekevä Kanta Logistiikka Oy on joutunut lisäämään varastohenkilökuntaansa ja hankkimaan uusia varastotiloja, jotta tehnyt ja tulevat tilaukset pystytään varastoimaan ja jakelemaan.

Kanta Logistiikka hankkii suojavarusteita useampaa kanavaa myöten. Pääosa tuotteista saadaan nyt kilpailutusten kautta, mutta saatavuuden varmistamiseksi voidaan yhä joutua tekemään myös suorahankintoja.

– Käytämme niin montaa kanavaa kuin mahdollista. Taysin erityisvastuualueen logistiikkaa hoitava Tuomi Logistiikka on juuri nytkin tekemässä uutta kilpailutusta, ns. dynaamista hankintamenettelyä. Olemme mukana myös valtion yhteishankintayhtiön Hanselin kilpailutuksissa sekä uutena pääsemme nyt mukaan myös yliopistosairaaloiden Log 5 -ryhmän ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteishankintoihin, Kanta Logistiikan toimitusjohtaja Jukka Rantanen kertoo.

Tavoite: tavaraa tasaisesti sisään

Tilanne on Rantasen mukaan parantunut huomattavasti koronapandemian alkuvaiheista keväällä, jolloin käytössä olivat lähes tulkoon viidakon lait.

– Keväällä suorahankinnat olivat ainoa mahdollisuus saada suojavarusteita. Jos mietit viisikin minuuttia ylimääräistä, tavara oli mennyt. Nyt ollaan ihan hyvässä tilanteessa siinä mielessä, että tavaraa on saatavilla ja hinnatkin ovat lähteneet hieman laskuun.

Vaikka suuret yhteishankinnat ovatkin kyenneet hilaamaan hintoja alaspäin, ovat ne vielä kaukana koronaa edeltävästä ajasta.

– Tavoitteenamme on saada tavaraa tasaisesti sisään. Hankintoja teemme niiden ennusteiden mukaan, joita kunnat ja sairaanhoitopiiri meille tarpeistaan antavat. Lisäksi saimme juuri uudet ohjeet sosiaali- ja terveysministeriöstä siitä, mitä tuotteita ja kuinka paljon pitää olla varastossa syksyn aikana.

Normaalisti varastoissa pitäisi olla 5–7 kuukauden tarvetta vastaava määrä suojavarusteita, mutta nyt varautumisen astetta on selkeästi nostettu ja vertailupohjana on kevään korontilanteen menekki. Tästä syystä tuotteet eivät ne mahdu normaalioloissa käytössä oleviin tiloihin, vaan uusia tiloja on jouduttu tilapäisesti vuokraamaan.

– Henkilökuntaakin on lisätty. Siirryimme myös jo keväällä kahteen vuoroon ja ne eivät kohtaa toisiaan vuoronvaihdon yhteydessä. Näin olemme varautuneet myös henkilöstön mahdollisiin koronasta aiheutuviin sairaus- tai karanteeni tapauksiin ja turvaamaan siten toimitusketjut hoitohenkilöstölle.

Taloudellista riskiä kasautunut

Vaikeutena kuitenkin on, ettei kukaan tiedä varmasti, miten koronavirustilanne Suomessa kehittyy tai milloin tilanne mahdollisesti normalisoituu. Tilauksia joudutaan tekemään ennakkoon, sillä toimitukset esimerkiksi Kiinasta tai Malesiasta kestävät kuljetusmuodosta riippuen 5–8 viikkoa.

Suurista hankintamääristä johtuen logistiikkayhtiölle on kasautunut myös taloudellista riskiä. Pelkona on, että koronaepidemian tyrehtyessä varastoihin jää suuria määriä suojavarusteita.

– Varusteita kuluu myös normaalitilanteessa, mutta toki paljon vähemmän. Suojavarusteissa on onneksi 3–5 vuoden käyttöajat, joten ne eivät vanhene hetkessä, Rantanen sanoo.

Yhtenä riskienhallintakeinona Kanta Logistiikka on pyytänyt omistaja-asiakkaitaan, muun muassa sairaanhoitopiiriä, sitoutumaan siihen, että ne tilaavat virustilanteen jälkeenkin tarvitsemaan suojavarusteita Kanta Logistiikalta mm. korona-ajan hankintahinnoilla.

Vaikka valtio on luvannut korvata sairaanhoitopiireille ja kunnille koronaviruksesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, tulevat korvaukset vasta jälkikäteen. Miljoonien eurojen arvoiset suojavarustehankinnat tarkoittavatkin sitä, että Kanta Logistiikka on joutunut turvautumaan tilapäiseen lainarahoitukseen tarvikehankintojen tekemiseksi. HäSa

