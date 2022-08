Hämäläiset demarivaikuttajat: Marinin juhlintavideot eivät ole eduksi SDP:lle tai Suomelle, mutta kohua pidetään ylimitoitettuna

Kysyimme perjantaina Hämeen alueen sosialidemokraateissa vaikuttavilta henkilöiltä, mitä mieltä he ovat pääministeri Sanna Marinin julki tulleista juhlintavideosta ja siihen liittyneestä keskustelusta. Marin on ilmoittanut olevansa Kesärannassa median tavattavissa perjantaina kello 16.30. Iisakki Kiemunki SDP:n eduskuntaryhmässä mediasuhteiden asiantuntijana pian aloittava Iisakki Kiemunki toteaa pääministeri Marinin juhlintavideoista nousseen “ison kohun, mutta suhteellisen pienestä”. – Pääministerillä on oikeus myös...