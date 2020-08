Kantatien varressa odottanutta riista-aitaa varastettu ainakin kahdesti Lopella: "Tiedämme tekijän, mutta poliisi ei ehdi puuttua"

Asentamista odottanutta riista-aitaa on varastettu ainakin kahteen kertaan Lopella lähipäivinä. Ympäri Suomea riista-aitoja asentavan Junimeg oy -perheyrityksen Marita Enroth kertoo, että varas tai varkaat ovat joutuneet näkemään vaivaa saaliinsa eteen.

Sinkitty riista-aita on odottanut asennusta sadan metrin rullissa kantatien 54 varrella.

– Ei sellaista yksi mies nosta. Ne ovat yli satakiloisia rullia.

Yritys on saanut urakaksi asentaa uudet tolpat ja riista-aidan noin kymmenen kilometrin matkalle molemmin puolin tietä. Aitaa on viety odottamaan asennusta sopivin välimatkoin tienpientareelle.

– Emme vielä tiedä, onko aitaa viety enemmänkin. Se selviää vasta, kun urakka alkaa olla lopussa.

Enroth ihmettelee, mitä varas tai varkaat aikovat riista-aidalla tehdä.

– Se on niin suurisilmäistä, ettei sitä pysty hyödyntämään mihinkään muuhun kuten koiratarhassa.

Varkauksien jälkeen yritys pyysi vihjeitä sosiaalisessa mediassa. Maritta Enrothin mukaan niitä tuli useita, ja ainakin toisen varkauden todennäköinen tekijä ja hänen käyttämänsä kulkuneuvo on tiedossa.

Asiasta tehtiin rikosilmoitus tällä viikolla.

– Aita on yllättävän kallista. Suurempi ongelma on silti, jos aita loppuu kesken. Se on tilaustavaraa, joten sitä on hankittu juuri urakkaan tarvittava määrä.

Asennettuna riista-aita maksaa jopa 30 000 – 50 000 euroa tiekilometriltä.

Kantatie 54:lle Lopelle rakennettava riista-aita on pitkän projektin tulos ja se tulee olemaan valmistuessaan harvinaisuus. Uutta aitaa rakennetaan Suomessa harvoin ja silloinkin suurien tiehankkeiden yhteydessä.

Poliisille toimitetuista tuntomerkeistä huolimatta varasta ei ole toistaiseksi otettu kiinni eikä riista-aitaa ole saatu takaisin, Enroth kertoo.

– Ehkä tämä on niin pieni rikos, ettei poliisi ole vielä ehtinyt tehdä asialle mitään.

Enroth toteaa, etteivät yrittäjät voi itsekään lähteä vaatimaan omaisuuttaan takaisin, vaikka varas olisi tiedossa.

– Meillä on kokemusta tapauksesta, jossa asiakas jätti koiratarhan maksamatta. Meitä kiellettiin hakemasta omaamme takaisin ilman oikeuden määräystä, Enroth päivittelee.