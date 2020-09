Kantolaan rakennetaan taas uutta: Lihateollisuusopiston paikalle nousee korkea halli

Kasvava Hämeenlinnalainen mausteyritys MP-Maustepalvelu saa noin vuoden päästä tuhansien neliömetrien verran uutta tilaa Kantolassa. Yhtiön käyttöön nousee uusi logistiikka- ja varastorakennus Luukkaankadun nykyisten toimitilojen viereen.

Uusi rakennus ei varmasti jää Kantolassa kulkevilta huomaamatta, sillä siitä tulee noin kahdentoista metrin korkuinen. Esimerkiksi Etran nykyinen logistiikkakeskus Moreenin yritysalueella, moottoritien kupeessa, on pääosin noin kymmenmetrinen.

Rakennus on kooltaan 3 700 neliömetriä ja tilavuudeltaan 40 000 kuutiometriä.

Uudet tilat rakennuttaa omistukseensa hyvinkääläinen Kallioinen Yhtiöt, jolla on muun muassa maanrakennuksen lisäksi kiinteistökehitys- ja sijoitustoimintaa.

Toimitusjohtaja Veijo Kallioinen kertoo, että Kantolan rakennushankkeen hinta on noin neljä miljoonaa euroa.

Muutama vuosi sitten yhtiö teki sopimuksen Hämeenlinnan kaupungin kanssa Aulangon uuden siirtolapuutarha-alueen rakentamisesta. Nyt hanke on muuttunut vapaa-ajan mökkien alueeksi, ja 80 mökistä kymmenen on valmistunut.

Uutta ilmettä Kantolaan

Pitkän teollisuushistorian omaavan Kantolan alueen asema ja ilme yritysalueena nykyaikaistuu uusien rakennushankkeiden myötä.

Tämän vuoden loppuun mennessä saa maatalouskoneita maahantuova ja myyvä NHK Group Kantolaan uudet varasto-, myymälä- esittely- ja toimistotilat, joiden koko on yli 2 000 neliötä.

Vanhoja erikokoisia tuotanto- ja varastotiloja Kantolassa on ollut jatkuvasti tarjolla. Niitä käytetään paljon myös harrastus- ja toimistotiloina.

Vanhalle talolle ei löytynyt käyttöä

Maustepalvelun lisätilojen tieltä puretaan kymmeniä vuosia vanha, nelikerroksinen tuotanto- ja toimistorakennus, joka on nyt tyhjillään.

Kallioinen osti entisen Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen (LTK) talon viime vuosikymmenen puolivälissä. Pala Kantolan teollisuushistoriaa katoaa, kun taloa aletaan purkaa uuden tieltä lokakuussa.

Kun uudisrakennus ensi kesänä valmistuu, omistaja vuokraa tilat aivan vieressä toimivalle Maustepalvelulle.

– Vaikka vanha talo on hyvä ja vankka, on se kuitenkin vanhanaikainen ja epäkäytännöllinen. Niinpä päätimme, että ei muuta kuin nurin ja uutta tilalle, Kallioinen kertoo.

Maustepalvelun toimitusjohtajan Mikko Salosen mukaan rakennus ei olisi mitenkään sopinut nykyaikaiseksi varastoksi.

– Jo silloin kun LTK lakkautettiin, mietimme, olisimmeko voineet siirtyä siihen. Se olisi kuitenkin vaatinut liikaa kallista korjaamista ja silti se olisi ollut toimistotiloiksi liian iso.

Toiminta keskittyy Kantolaan

Maustepalvelulla on nyt vuokralla varasto Käikäälässä.

– Se toimii kyllä, mutta uudella paikalla ja uusissa tiloissa homma saadaan toimimaan vielä paremmin. On logistisesti järkevää saada tilat ihan tuotannon viereen. Samalla voidaan tuotantotilojakin optimoida, kun saadaan osin siellä varastoitavia raaka-aineita siirrettyä pois.

Kantolaan keskitetään ensi syksynä niin raaka-aineiden kuin lähtevänkin tavaran varasto.

Uusi rakennus nousee purettavan tilalle ja rakennusala myös laajenee Luukkaanlahden suuntaan.

– Ryteikköä raivataan ja otetaan hyötykäyttöön, jotta rekat mahtuvat liikkumaan, Veijo Kallioinen kuvaa.

Rakennusoikeutta Kallioisen hankkimalla tontilla on kaikkiaan 10 000 neliötä, ja sitä on jäljellä myös Maustepalvelun omalla tontilla, vaikka uusiakin tiloja on rakennettu. Vuonna 2012 tehdasta korotettiin, jotta uudet sekoituslinjat saatiin mahtumaan.

Lisälaajennuksia ei ole kuitenkaan ihan heti näköpiirissä.

