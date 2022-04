Käräjäoikeus vangitsi miehen epäiltynä Riihimäellä tapahtuneesta tapon yrityksestä – Miehellä on aiempaa väkivaltarikoshistoriaa

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut yhden keski-ikäisen miehen todennäköisin syin tapon yrityksestä epäiltynä. Mies on poliisin tuntema ja hänellä on myös aiempaa väkivaltarikoshistoriaa. Poliisi sai maanantain ja tiistain välisenä yönä puolenyön aikaan tehtävän kerrostaloasuntoon Riihimäellä, missä ilmoituksen mukaan oli tapahtunut puukotus. Tapahtumapaikan välittömästä läheisyydestä poliisi otti kaksi miestä kiinni rikoksesta epäiltynä. Toinen kiinniotetuista on vapautettu, eikä häntä...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja