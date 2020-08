Karjalan Kielen Seuraa haetaan konkurssiin – Kohuseuran velkojana yksityinen yritys

Karjalan Kielen Seuraa haetaan konkurssiin. Velkoja, yksityinen yritys, jätti konkurssihakemuksen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle torstaina.

Arkkipiista Leon eli Leo Makkosen perustama kohuyhdistys on saanut satojatuhansia euroja rahaa Itä-Suomen yliopistolta. Se on ohjannut opetus- ja kulttuuriministeriön karjalan kielen opetukseen tarkoitettuja rahoja yhdistykselle. Ministeriö on käynnistänyt tutkinnan rahojen käytöstä.

Karjalan Kielen Seura joutui talousvaikeuksiin, kun sen julkinen rahoitus keskeytettiin. Seura on ilmoittanut, että se on keskeyttänyt toimintansa.