Tämä kaikki Kanta-Hämeen "karmivasta koronasunnuntaista" tiedetään

Sunnuntai 4. lokakuuta oli päivä, jota Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kuvaili maanantaiaamuna lähettämässä tviitissään ”suorastaan karmivana” koronaviruksen kannalta.

Maakunnassa todettiin kaikkiaan 8 koronavirustartuntaa, ja tapauksia oli eri puolilla maakuntaa. Ne myös aiheuttavat laajoja karanteenitoimia.

Kokosimme tähän juttuun kaikki viranomaisten tiedotteet, jotka liittyvät sunnuntain tietoihin.

Suorastaan karmiva koronasunnuntai 4.10. takana. Saldo 8 uutta tartuntaa, jotka aiheuttavat laajoja karanteenitoimia. Nyt #COVID19-tartuntoja todettu pitkästä aikaa myös Forssan seudulla. Tahdin jatkuessa olemme lähellä leviämisvaihetta. Lue lisää 👇https://t.co/8amcgqNT1X — KHSHP (@KantaHameenSHP) October 5, 2020

Viranomaiset suosittelevat tarkkailemaan vointia, jos koronaan viittaavia oireita on ilmennyt.

Ammattiopisto Tavastiassa koronavirustartunta

Ammattiopisto Tavastian henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta, ja henkilö on altistanut sekä muita työntekijöitä että opiskelijoita. Tartuntaketjun selvitys oli vielä maanantaina aamupäivällä kesken. Jo tiedetyt altistuneet ovat omaehtoisessa karanteenissa.

Yksi oppimisstudio on myös siirretty etäopetukseen. Tavastiassa on ollut voimassa maskisuositus siitä lähtien, kun hengityssuojainten käyttöä alettiin maakunnassa suositella.

Maanantaina Ammattiopisto Tavastia kertoi, että koko Hattelmalantien kampus siirtyy loppuviikoksi etäopetukseen. Ensi viikko on monella puolestaan syysloma.

Tämä tarkoittaa sitä, että myös työpaikoilla järjestettävä koulutuksen ohjaus pidetään etänä.

Mahdollinen altistus ikäihmisten palveluissa Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluissa on todettu covid-19-altistuksen mahdollisuus.

Altistukset kohdistuvat Voutilakeskuksen yhteen päivätoimintaryhmään, kolmeen kotihoidon asiakkaaseen sekä Voutilakeskuksessa sijaitsevaan lyhytaikayksikköön.

Voutilakeskuksen lyhytaikaisyksikön pienkodit Aurala ja Vakkala ovat toistaiseksi karanteenissa eikä jaksoille oteta uusia asiakkaita. Myös muutamia työntekijöitä on asetettu karanteeniin altistuksen vuoksi.

Asiakkaita ja heidän läheisiään on kontaktoitu sunnuntai-illan aikana ja yhteydenottoja jatketaan tarvittaessa maanantain aikana.

Forssassakin koronavirustartunta

Sunnuntaina tuli ilmi myös koronavirustartunta Forssan seudulla. Kyseessä on ensimmäinen Forssassa ilmennyt tartunta pitkään aikaan.

Forssan kaupunki tiedotti, että tartunta on kaupungintalon henkilökunnan jäsenellä. Hän ja hänen lähityöyhteisönsä on asetettu karanteeniin, ja kaupungintalon tilat on siivottu. Myös tätä tartuntaketjua tarkkaillan.

Lauantainakin seitsemän

Lauantaina sairaanhoitopiiri tiedotti seitsemästä uudesta koronatartunnasta. HPK:n lauantainen ottelu jouduttiin perumaan varotoimenpiteenä koronaviruksen vuoksi.

