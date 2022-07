Kasteletko kasveja väärin? Katso tästä 8 vinkkiä, joilla puutarha pysyy kunnossa helteelläkin

Jos haluaa satoa, heinäkuussa puutarhaa on kasteltava. Kun kasvit kasvavat ja lämpötila nousee, kasvit haihduttavat yhä enemmän vettä. Jos vedestä on pulaa, kasvit lopettavat ensin yhteyttämisen ja kasvun, muistuttaa Puutarhaliitto. Sen jälkeen kasvit alkavat kärsiä ja nuutua. Kasvit on Puutarhaliiton mukaan kuitenkin mahdollista pitää iskussa jopa helteillä, kunhan kastelee fiksusti. Järjestö antaakin tiedotteessa melkoisen listan...