Katisten sääasemaa ei saada tämän vuoden puolella käyttöön – "Meillä on ollut tässä aikamoisia haasteita"

Ilmatieteenlaitoksen Katisten sääasema Hämeenlinnassa on ollut poissa käytöstä kesäkuun alkupuolelta lähtien. Sääasema sijaitsee Hämeenlinnan paloaseman pihassa ja siltä jouduttiin paloaseman remontin vuoksi katkaisemaan sähköt kesällä. Nyt paloaseman remontti on valmis....

Ilmatieteenlaitoksen Katisten sääasema Hämeenlinnassa on ollut poissa käytöstä kesäkuun alkupuolelta lähtien. Sääasema sijaitsee Hämeenlinnan paloaseman pihassa ja siltä jouduttiin paloaseman remontin vuoksi katkaisemaan sähköt kesällä. Nyt paloaseman remontti on valmis. Koska sääasema kytketään valtakunnanverkkoon meteorologi Mikael Frisk? – Valitettavasti meillä on ollut tässä aikamoisia haasteita. Sääasemamme ovat vanhoja ja tällaisten remonttien yhteydessä niitä on järkevä…