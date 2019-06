Katisten sääaseman tiedot katosivat – Meteorologi kehottaa päättelemään sään lähikuntien keskiarvosta

Katisissa on Hämeenlinnan kantakaupungin ainoa havaintoasema.

Ilmatieteen laitoksen Katisten havaintoaseman säätietoja ei ole noin viikkoon ollut saatavilla.

Jo viime kesänä sääaseman sademäärätiedot katosivat paloaseman remontin vuoksi, ja talven ajan on ollut tarjolla vain lämpötiloja. Nyt ei ole niitäkään.

Mistä on kyse, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mikael Frisk?

– Sääasema on peruskorjauksessa olevan paloaseman pihalla. Rakennustyömaa on nyt sen verran pitkällä, että he ovat joutuneet laittamaan sähkömme poikki.

Milloin sääasema saadaan taas toimintaan?

– Kesän yli se joka tapauksessa menee. Luultavasti vasta marraskuussa. Se riippuu meneillään olevasta urakasta.

Onko kyseessä täysin automaattinen sääasema?

– Kyllä, täysin automaattinen. Siellä ei tehdä mitään ihmishavaintoja.

Hämeenlinnan kantakaupunkia lähinnä olevat mittauspisteet ovat nyt Hattulan Lepaalla, Lammin Pappilassa ja Evolla sekä Hyvinkäällä. Kuinka hyvin ne kertovat Hämeenlinnan säästä?

– Sadekuuron tapauksessa voi olla, että Lepaalla ei näy Hämeenlinnan sadetta. Isommat sääilmiöt, kuten saderintamat kyllä näkyvät, vaikka niiden ajoitukset saattavat poiketa hieman.

– Lämpötila on kohtuullisen käypä. Syksyllä voi toki olla, että Vanajanselän läheisyydessä on lämpimämpää kuin Hämeenlinnassa, koska järvenselkä lämmittää pitkälle syksyyn. Hämeenlinnan hallat eivät välttämättä näy Hattulan havaintoaseman tiedoissa, sillä Vanajavesi vaikuttaa niihin.

Mistä saisimme tiedon Hämeenlinnan säästä?