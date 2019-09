Katri Kulmuni niskan päällä Kanta-Hämeessä – “Äijänköriläät eivät saaneet aikaan muuta kuin vahinkoa”

Katri Kulmuni näyttää olevan Kanta-Hämeen keskustalaisten suosikki puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Suurin osa piirin kunnallisjärjestöjen puheenjohtajista arvioi, että enemmistö maakunnan keskustalaisista on kallistunut Kulmunin kannalle.

Kunnallisjärjestöjohtajista Kulmunin valintaa kannattavat Markku Leppälahti Ypäjältä, Pirkko Lokinperä Hattulasta, Minna Aaltonen Forssasta, Antero Suonpää Jokioisilta ja Mika Ågren Hausjärveltä.

Antti Kaikkosen tukijoiksi ilmoittautuvat Sami Lilja Lopelta ja Hannu Mustonen Humppilasta. Mustonen ei tosin ole menossa äänestämään.

Heikki Koskela Hämeenlinnasta, Juhani Pohjus Janakkalasta, Sanna Sauramäki Riihimäeltä ja Anne Ylitalo Tammelasta kertovat tekevänsä valintansa vasta puoluekokouksessa.

Piirin puheenjohtaja, forssalainen Johanna Häggman seisoo Kulmunin tukijoukoissa.

Nuoruus on nyt sekä valtti että riski

Kulmunin valintaa perustellaan lähes samanlaisin sanavalinnoin: puolueen on karistettava Sipilän hallituskauden traumat ja haettava muutosta tuorein voimin – olkoonkin, että Kulmunin nuoruutta ja kokemattomuutta pidetään samaan aikaan myös riskinä.

Kaikkosta kehutaan hyväksi, osaavaksi ja kaikin puolin edustavaksi ehdokkaaksi, mutta häntä painaa juuri Sipilän kauden varjo. Eduskuntaryhmän puheenjohtajana Kaikkonen profiloitui viime vaalikaudella hallituspolitiikan väsymättömäksi puolustajaksi.

– On hyvä valita välillä nuori ja nainen. Se on hyvää vaihtelua. Äijänköriläät eivät saaneet aikaan muuta kuin vahinkoa, sanoo Jokioisten keskustan Antero Suonpää.

Hän lisää Kulmunin arvojen olevan lähellä omiaan ja nostaa esiin aluepolitiikan korostamisen.

Kanta-Hämeen keskustan pitkäaikainen voimahahmo, forssalainen ex-kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila ilmoittautui jo heinäkuussa Kulmunin tukijaksi.

“Kukaan ei ole puhunut kepun suulla”

Juhani Pohjus kritisoi sitä, että niin moni korkean profiilin keskustapoliitikko on asettunut tukemaan julkisesti jompaakumpaa ehdokasta. Hänestä puoluekokousedustajia ei pitäisi yrittää ohjailla etukäteen puheenjohtajavalinnassa.

Heikki Koskela arvelee, että jo pelkkä uuden puheenjohtajan saaminen saattaa nostaa jonkin verran keskustan gallupkannatusta.

– Puolueella ei ole tavallaan ollut ollenkaan puheenjohtajaa viime aikoina. Kukaan ei ole puhunut kepun suulla.

Anne Ylitalon mukaan valinnassa ei pidä juuttua lillukanvarsiin vaan keskittyä isoon kokonaiskuvaan ja peruskysymykseen.

– Mikä on keskustan habitus ja tulevaisuus, ja miten puoluetta viedään eteenpäin? Tämä on suuri asia. Lauantai on kova päivä.

Keskustan uusi puheenjohtaja valitaan lauantaina Kouvolan ylimääräisessä puoluekokouksessa. HÄSA