Katso lista: Ylennykset kenraalikunnassa ja puolustushallinnossa puolustusvoimain lippujuhlan päivänä

Tasavallan presidentti on puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2021 ylentänyt prikaatikenraali Kim Mattssonin kenraalimajuriksi ja prikaatikenraali Janne Jaakkolan kenraalimajuriksi sekä eversti Manu Tuomisen prikaatikenraaliksi.

Kenraalimajuri Kim Mattsson on palvellut Pääesikunnan komentopäällikkönä vuodesta 2015 lähtien. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, Maanpuolustuskurssien johtajana, Utin jääkärirykmentin komentajana sekä Tasavallan presidentin adjutanttina. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2015.

Kenraalimajuri Janne Jaakkola on palvellut Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä vuoden 2021 alusta. Aiemmin hän on palvellut muun muassa logistiikkapäällikkönä Pääesikunnassa, sektoripäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, Porin prikaatin esikuntapäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriössä sekä Erikoisoperaatio-osaston johtajana (EUBG) Utin jääkärirykmentissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Prikaatikenraali Manu Tuominen on palvellut Kainuun prikaatin komentajana vuoden 2021 alusta. Aiemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, Suomen puolustusasiamiehenä Tukholmassa, puolustusministerin sotilasneuvonantajana Puolustusministeriössä, NORDEFCO yhteistyötoimiston päällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, Suomen kriisinhallintajoukon komentajana Afganistanissa, suunnittelu-upseerina EUBG Lontoossa sekä pataljoonakomentajana Uudenmaan prikaatissa. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013.

Listat jatkuvan kuvan jälkeen.

Ylennykset puolustushallinnossa

Tasavallan presidentti on puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2020 everstiksi ylentänyt everstiluutnantit Oula Asteljoen Kainuun prikaatista, Jarkko Karsikkaan Pääesikunnasta, Mano-Mikael Nokelaisen Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta, Mikael Salon Pääesikunnasta ja Saku Joukkaan Ilmavoimien esikunnasta. Lääkintäeverstiksi on ylennetty lääkintäeverstiluutnantti Tuomo Leino Ilmavoimien esikunnasta. Kommodoriksi on ylennetty komentajat Sauli Rimmanen ja Tuomo Mero Pääesikunnasta.

everstiksi:

everstiluutnantti Oula Tapani ASTELJOKI (Kainuun prikaati)

everstiluutnantti Jarkko Antero KARSIKAS (Pääesikunnan suunnitteluosasto)

everstiluutnantti Mano-Mikael NOKELAINEN (Puolustusvoimien tutkimuslaitos)

everstiluutnantti Mikael SALO (Pääesikunnan kanslia)

everstiluutnantti Saku Tapio JOUKAS (Ilmavoimien esikunta)

lääkintäeverstiksi:

lääkintäeverstiluutnantti Tuomo Kaarlo LEINO (Ilmavoimien esikunta)

kommodoriksi:

komentaja Sauli Antero RIMMANEN (Pääesikunnan operatiivinen osasto)

komentaja Tuomo Tapio MERO (Pääesikunnan suunnitteluosasto)

everstiluutnantiksi:

majuri Teemu Olavi HASSI (Pääesikunnan kanslia)

majuri Jussi HONKO (Pääesikunnan kanslia)

majuri Mika Petteri METSI (Maavoimien esikunta)

majuri Oskari Olavi PAAVOLA (Jääkäriprikaati)

majuri Simo Samuli TANTTU (Pääesikunnan koulutusosasto)

majuri Ilkka Erik Kristian HUUSKONEN (Maanpuolustuskorkeakoulu)

majuri Sini Johanna KOURI (Maavoimien esikunta)

majuri Jukka Ilari HEINÄNEN (Maanpuolustuskorkeakoulu)

majuri likka Antero NYMAN (Maavoimien esikunta)

majuri Liina Maija Emilia KAVEKARI (Satakunnan lennosto)

majuri Tatu Akseli HEIKKINEN (Ilmavoimien esikunta)

majuri Marko Juhani PAKARINEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

majuri Tuomas Antero PERNU (Pääesikunnan kanslia)

majuri Tero Matias HANNONEN (Maavoimien esikunta)

majuri Mika Petteri JÄÄSKELÄINEN (Pääesikunnan kanslia)

majuri Risto Juhani HEIKKINEN (Kainuun prikaati)

majuri Olli Kimmo Tapio YRJÄNEN (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus)

majuri Rami Antero KILPI (2. Logistiikkarykmentti)

majuri Janne Tapio TIMONEN (Pääesikunnan kanslia)

majuri Mika Matti KARVONEN (Puolustusvoimien tutkimuslaitos)

majuri Sami Petteri KOVEROLA (Maanpuolustuskorkeakoulu)

majuri Mikko Sebastian KOPONEN (Ilmavoimien esikunta)

Insinöörieverstiluutnantiksi:

insinöörimajuri Kai Kristian BRUUN (Pääesikunnan kanslia)

insinöörimajuri Kari Juhani IKÄHEIMONEN (Pääesikunnan kanslia)

insinöörimajuri Veli-Matti Kalevi JOENNIEMI (Järjestelmäkeskus)

insinöörimajuri Arto Esa Johannes KANTSILA (Pääesikunnan kanslia)

insinöörimajuri Kimmo Juhani KOJO (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

insinöörimajuri Ville Nilla SIIROPÄÄ (Maavoimien esikunta)

komentajaksi:

komentajakapteeni Sami Tapani RAUHANUMMI (Merivoimien esikunta)

komentajakapteeni Eki Mikael LAMMINMÄKI (Merivoimien esikunta)

insinöörikomentajaksi:

insinöörikomentajakapteeni Harri Matias KOSKELA (Järjestelmäkeskus)

majuriksi:

kapteeni Olli Juhani KIUTTU (Ilmavoimien esikunta)

kapteeni Esa Petri MÄÄTTÄNEN (Utin jääkärirykmentti)

kapteeni Vesa Tapio NIEMI (Ilmasotakoulu)

kapteeni Pasi Matti PUHAKKA (Maavoimien esikunta)

kapteeni Henrik Seponpoika AHVENAINEN (Panssariprikaati)

kapteeni Kalle Hermanni MUSTONEN (Pääesikunnan kanslia)

kapteeni Ville-Pekka NEVALAINEN (Kainuun prikaati)

kapteeni Antti Ilmari VUORENVIRTA (Panssariprikaati)

kapteeni Mika Eelis TÖRMÄNEN (Järjestelmäkeskus)

kapteeni Juuso Petteri ORAVA (Maavoimien esikunta)

kapteeni Mikko Kalevi ILTANEN (Ilmavoimien esikunta)

kapteeni Pekka Johannes MARKKOLA (Karjalan prikaati)

kapteeni Mikko Johannes JURMU (Panssariprikaati)

kapteeni Kari Tapio HILTUNEN (Kainuun prikaati)

kapteeni Jani Juhani MIKKONEN (Panssariprikaati)

kapteeni Ari Pekka HÄMÄLÄINEN (Merivoimien esikunta)

kapteeni Hanna Tytti Kristiina LEHTINEN (Porin prikaati)

kapteeni Mikko Olavi HYTTINEN (Jääkäriprikaati)

kapteeni Sauli Iisak Antero VIRTANEN (2. Logistiikkarykmentti)

kapteeni Mika Petteri ROMPPANEN (Kaartin jääkärirykmentti)

kapteeni Antti Mikael SEPPÄ (Porin prikaati)

kapteeni Ossi Petteri TÖRMÄNEN (Panssariprikaati)

kapteeni Erno Viljami SALO (Maasotakoulu)

kapteeni Anton Ilmari VUORINEN (Maavoimien esikunta)

kapteeni Mikko Eemeli LEHMUSVUORI (Maavoimien esikunta)

kapteeni Mikko Samuli PENTTINEN (Utin jääkärirykmentti)

kapteeni Markku Antero SAARELAINEN (Maasotakoulu)

kapteeni Juha Kalevi Matias SAARIMAA (Ilmavoimien esikunta)

kapteeni Johanna Irmeli TERVAKANGAS (Maavoimien esikunta)

kapteeni Marko Juhani RUUSKANEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

kapteeni Harri Esko Olavi PARTANEN (Kainuun prikaati)

kapteeni Jussi Ilmari TAPIO (Maanpuolustuskorkeakoulu)

kapteeni Jussi-Matti Tapio KONTIO (Panssariprikaati)

kapteeni Tony Marko Mikael SAARINEN (Panssariprikaati)

kapteeni Salla Riikka RIIKONEN (Maavoimien esikunta)

kapteeni Mikko Juhani VOUTILAINEN (Pääesikunnan kanslia)

kapteeni Sippo Sakari JUURES (Maanpuolustuskorkeakoulu)

kapteeni Laura Annukka KAALIKOSKI (Ilmasotakoulu)

kapteeni Tuomas Santtu Tapani MARKKINEN (Kaartin jääkärirykmentti)

insinöörimajuriksi:

insinöörikapteeni Teemu Juhani JALAJA (Porin prikaati)

insinöörikapteeni Mikko Eljas KAHRA (Järjestelmäkeskus)

insinöörikapteeni Riku Eevert NIEMENMAA (Järjestelmäkeskus)

insinöörikapteeni Marko Mikael PARANTAINEN (Järjestelmäkeskus)

insinöörikapteeni Harri Tapani PESONEN (Järjestelmäkeskus)

insinöörikapteeni Petteri Veikko Emil SOINTU (Maavoimien esikunta)

musiikkimajuriksi:

musiikkikapteeniksi Ville Tapani PAAKKUNAINEN (Jääkäriprikaati)

komentajakapteeniksi:

Kapteeniluutnantti Vesa Tapio LISKO (Rannikkoprikaati)

Kapteeniluutnantti Joonas Kalervo AHOLA (Merisotakoulu)

Kapteeniluutnantti Teemu Pekka HALME (Merisotakoulu)

Kapteeniluutnantti Kalle Jalmari JÄRVI (Merivoimien esikunta)

Kapteeniluutnantti Riikka Maria LEHTINEN (Merivoimien esikunta)

insinöörikapteeniluutnantti Pasi Juhani ALAJÄÄSKI (Rannikkolaivasto)

insinöörikapteeniluutnantti Tero Petteri LEHTINEN (Merisotakoulu)

insinöörikapteeniluutnantti Juha Tapani VENGASAHO (2. Logistiikkarykmentti)

kapteeniksi:

yliluutnantti Juho Topi Alarik HANNONEN (Kaartin jääkärirykmentti)

yliluutnantti Henri Erik HAAHTI (Jääkäriprikaati)

yliluutnantti Mika Henrikki HARJU (Pääesikunnan kanslia)

yliluutnantti Jani Anders HAUTALA (Maasotakoulu)

yliluutnantti Mikko Antero HOKKANEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

yliluutnantti Rami Markus HUHTA (3. Logistiikkarykmentti)

yliluutnantti liro Juha Tapani HUTTUNEN (Lapin lennosto)

yliluutnantti Pasi Olavi HUTTUNEN (Kainuun prikaati)

yliluutnantti Sami Tapani HÄMÄLÄINEN (Maasotakoulu)

yliluutnantti Pasi Marko Tapani JOKELA (Maasotakoulu)

yliluutnantti Kim Sebastian KARHULAHTI (Ilmasotakoulu)

yliluutnantti Mika Kristian KERO (Pääesikunnan kanslia)

yliluutnantti Juhopekka Sameli KOIVUSILTA (Kaartin jääkärirykmentti)

yliluutnantti Jarmo Mikael KOLU (Kainuun prikaati)

yliluutnantti Joe Arto Kristian LAAMANEN (Karjalan prikaati)

yliluutnantti Harry Antero LAGERSTRÖM (Pääesikunnan kanslia)

yliluutnantti Jani Jukka LAINE (Porin prikaati)

yliluutnantti Miika Petteri MIETTINEN (Maasotakoulu)

yliluutnantti Jyri Antero MONONEN (Karjalan prikaati)

yliluutnantti Jouni Juhani OINONEN (Maasotakoulu)

yliluutnantti Jari Olavi RAATTAMA (Lapin lennosto)

yliluutnantti Jani Ensio RAUHALA (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

yliluutnantti Tommi Johannes RENFORS (Porin prikaati)

yliluutnantti Toni Sebastian RINTA (Kainuun prikaati)

yliluutnantti Lassi Ilari SALO (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

yliluutnantti Mikko Samuli SILOVAARA (Ilmasotakoulu)

yliluutnantti Jari Pekka TENNO (Jääkäriprikaati)

yliluutnantti Perttu Juhani YLINEN (Maasotakoulu)

kapteeniluutnantiksi:

yliluutnantti Jusa Petteri VÄISTÖ (Rannikkoprikaati)

yliluutnantti Matti Juhani KOMI (Rannikkoprikaati)

yliluutnantti Samu Tapio HANNUKAINEN (Maanpuolustuskorkeakoulu)

yliluutnantti Teemu Juha KAVANDER (Rannikkoprikaati)

yliluutnantti Petri Johannes LAHTI (Rannikkoprikaati)

yliluutnantti Ari Pekka Juhani MYRSKYRANTA (Merisotakoulu)

yliluutnantti Kaj Johannes RANTALA (Rannikkolaivasto)

insinöörikapteeniksi:

insinööriyliluutnantti Pasi Ilmari AHOLA (Jääkäriprikaati)

insinööriyliluutnantti Matti Viljami HAKKARAINEN (Jääkäriprikaati)

insinööriyliluutnantti Marko Tapani ITKONEN (Karjalan lennosto)

insinööriyliluutnantti Jari Pekka JAVANAINEN (Järjestelmäkeskus)

insinööriyliluutnantti Ville-Matti KUPARINEN (Panssariprikaati)

insinööriyliluutnantti Tommi Mikael KELLOKUMPU (Jääkäriprikaati)

insinööriyliluutnantti Mika Juhani KÄHKÖNEN (Merivoimien esikunta)

insinööriyliluutnantti Sakari Antero LIIMATAINEN (Maasotakoulu)

insinööriyliluutnantti Henri Juhani PALIN (Porin prikaati)

insinööriyliluutnantti Keijo Juhani PÖLÖNEN (Pääesikunnan kanslia)

insinööriyliluutnantti Janne Mikael PRITSI (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus)

insinööriyliluutnantti Jonimatti Mikael RUOKO (Ilmasotakoulu)

insinööriyliluutnantti Susanna Marianne TAMMINEN (Maavoimien esikunta)

insinööriyliluutnantti Mikko Tapani VIITAKOSKI (Järjestelmäkeskus)

insinööriyliluutnantti Sami Juhani LAINE (Rannikkolaivasto)

insinööriyliluutnantti Niko Juhani SAKKI (Rannikkolaivasto)

lääkintäkapteeniksi:

lääkintäyliluutnantti Mikko Olavi HYVÄRI (Sotilaslääketieteen keskus)

lääkintäyliluutnantti Janne Johannes SUOMINEN (Sotilaslääketieteen keskus)

yliluutnantiksi:

luutnantti Mikko Johannes HAUTAVIITA (Porin prikaati)

luutnantti Arttu Johannes MAJURI (Ilmasotakoulu)

luutnantti Ville Joonas MATTILA (Lapin lennosto)

luutnantti Sami Matias MÄKKELI (Utin jääkärirykmentti)

luutnantti Eemi Otto Sakari NIEMELÄ (Karjalan lennosto)

luutnantti Heikki Olavi RANTANEN (Karjalan lennosto)

luutnantti Petteri Villehard BLOMQVIST (Kaartin jääkärirykmentti)

luutnantti Toni Matias HUHTA (Lapin lennosto)

luutnantti Santtu Juhani HUUKI (Karjalan lennosto)

luutnantti Ville-Valtteri KORPELA (Karjalan lennosto)

luutnantti Saku Paavali LAHTINEN (Karjalan lennosto)

luutnantti Niko Aleksi LAUKKANEN (Utin jääkärirykmentti)

luutnantti Valtteri Johannes LEHTI (Lapin lennosto)

luutnantti Jari Anttoni Jeremias LUSA (Lapin lennosto)

luutnantti Ville Anton Olavi LUUKKONEN (Karjalan lennosto)

luutnantti Topi MAJANIEMI (Lapin lennosto)

luutnantti Ville Petteri EKMAN (Panssariprikaati)

luutnantti Kristian Klaus Johannes ERESMAA (Karjalan prikaati)

luutnantti Ville Oskari ERKKILÄ (Karjalan lennosto)

luutnantti Joona Mikael HARTONEN (Rannikkolaivasto)

luutnantti Eemu Viljami HEIKKILÄ (Maasotakoulu)

luutnantti Olli-Petteri HEISKANEN (Rannikkolaivasto)

luutnantti Tino Walter HELVAMO (Rannikkolaivasto)

luutnantti Tomi Tapio HONKANEN (Rannikkoprikaati)

luutnantti Samu Rasmus HUHTA (Panssariprikaati)

luutnantti Samuli Seemi Petteri HÄMÄLÄINEN (Porin prikaati)

luutnantti Emil Hans Eric JONSSON (Utin jääkärirykmentti)

luutnantti Antti Artturi JUVONEN (Karjalan lennosto)

luutnantti Nicolas Eemil KALVI (Rannikkolaivasto)

luutnantti Ville Sakari KANKAANPÄÄ (Panssariprikaati)

luutnantti Ville Petteri KOIVIKKO (Panssariprikaati)

luutnantti Lauri Matti LAINE (Lapin lennosto)

luutnantti Henrik Gunnar LAUKKANEN (Karjalan prikaati)

luutnantti Roope Olavi LEHTO (Panssariprikaati)

luutnantti Riku Lauri Juhani LINNERVUO (Rannikkolaivasto)

luutnantti Ville Tapani MAKKONEN (Utin jääkärirykmentti)

luutnantti Jussi Petteri MOUHU (Maasotakoulu)

luutnantti Jere Eemeli Valdemar MÄKELÄ (Panssariprikaati)

luutnantti Vili Mikael NISKANEN (Karjalan prikaati)

luutnantti Jenni-Mari NUMMELA (Panssariprikaati)

luutnantti Tuukka Tapio NURKKA (Karjalan lennosto)

luutnantti Matias Tuukka Tapio NURMI (Panssariprikaati)

luutnantti Mikko Pietari OINAS (Panssariprikaati)

luutnantti Tommi Oskari OKSANEN (Porin prikaati)

luutnantti Aapo Elmeri OLLONQVIST (Panssariprikaati)

luutnantti Samuli Henri PALDAN (Rannikkolaivasto)

luutnantti Teemu Veli Henrikki PELTTARI (Rannikkoprikaati)

luutnantti Aleksi Paavo Benjamin PESONEN (Panssariprikaati)

luutnantti Antti Olavi PIRINEN (Maasotakoulu)

luutnantti Jyri-Oskari Amadeus PÄTÄRI (Maasotakoulu)

luutnantti Erkki Tuomas SAARIKOSKI (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus)

luutnantti Teemu Juhani SALMI (Lapin lennosto)

luutnantti Anna-Kaisa Karoliina LUKKARI (Uudenmaan prikaati)

luutnantti Erno Antero SNELLMAN (Maasotakoulu)

luutnantti Jaakko Viljo TAIVALMAA (Rannikkolaivasto)

luutnantti Venla lida-Maria TAPPER (Karjalan prikaati)

luutnantti Arttu Oskari TUORILA (Ilmasotakoulu)

luutnantti Roope Sakari TUOVILA (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus)

luutnantti Niko Matti Antero TURPEINEN (Ilmasotakoulu)

luutnantti Jesse Mikael TYNI (Panssariprikaati)

luutnantti Miika Matias VALJAKKA (Karjalan prikaati)

luutnantti Ville Keijonpoika VAPAAOKSA (Panssariprikaati)

luutnantti Jaakko Jeremia VILANDER (Rannikkoprikaati)

luutnantti Patric Vilhelm WESTERLUND (Uudenmaan prikaati)

insinööriyliluutnantiksi:

insinööriluutnantti Mariikka Hanna Liisa ALA-MAAKALA (3. Logistiikkarykmentti)

ylikersantti Reijo Sulevi ASP (Porin prikaati)

kersantti Toni Juhana JANTUNEN (Järjestelmäkeskus)

kersantti Jussa Arttu Juhani KUNNAS (Pääesikunnan kanslia)

insinööriluutnantti Jari Tapio LAAKKONEN (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus)

ylikersantti Aleksi Eino Antero LAINIO (Järjestelmäkeskus)

vänrikki Marko Johannes LEPPÄVUORI (Maasotakoulu)

insinööriluutnantti Mikko Johannes NIEMI (Rannikkolaivasto)

insinööriluutnantti Jani Petteri PETÄJISTÖ (Satakunnan lennosto)

insinööriluutnantti Riku Henri Artturi PUOLAKKA (Pääesikunnan kanslia)

insinööriluutnantti Pertti Tapio PÄÄKKÖ (Panssariprikaati)

insinööriluutnantti Petri Tuomas ROUVALI (Räjähdekeskus)

insinööriluutnantti Antti Samuli SAINIO (Järjestelmäkeskus)

kersantti Lauri Santeri SKOVBJERG (Rannikkolaivasto)

insinööriluutnantti Lauri Tuomas Valtteri WALDEN (Järjestelmäkeskus)

insinööriluutnantti Joel Johannes WIIK (Rannikkolaivasto)

insinööriluutnantiksi:

kersantti Raino Olavi ARGILLANDER (3. Logistiikkarykmentti)

alikersantti Henri Juha Olavi HEINO (Rannikkolaivasto)

pursimies Rauno Markus HIETANEN (Pääesikunnan kanslia)

alikersantti Eero Antero KESKITALO (Rannikkolaivasto)

alikersantti Mika Jussi Tapani MAIJALA (Rannikkolaivasto)

ylikersantti Hannu Petteri MÄKELÄ (Ilmavoimien esikunta)

ylikersantti Riku Juhani MÄKI (Ilmasotakoulu)

kersantti Juuso Markus PEKKALA (Panssariprikaati)

alikersantti Janne-Juhani Antero SAARIKKO (Järjestelmäkeskus)

vääpeli Mikko Johannes SAVOLAINEN (Karjalan lennosto)

Seuraavat puolustushallinnossa palvelevat henkilöt ylennetään reservissä:

Insinöörieverstiluutnantiksi:

insinöörimajuri Arto Kalevi PARKKINEN (Pääesikunta)

majuriksi:

kapteeni Jaakko Ilmari NUUJA (Puolustusvoimien palvelukeskus)

kapteeni Aulis Sakari JÄRVINIEMI (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

kapteeni Kimmo ANTILA (Järjestelmäkeskus)

insinöörimajuriksi:

insinöörikapteeni Hannu Sakari VON ESSEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

kapteeniksi:

yliluutnantti Pekka Santeri LÖYTÖNEN (Maavoimien esikunta)

yliluutnantti Niko Juhani RYYNÄNEN (Lapin lennosto)

yliluutnantti Jari Kalervo KOIRANEN (Satakunnan lennosto)

yliluutnantti Jouko Kalevi LEHTI (Pääesikunta)

yliluutnantti Marko Juhani KOSKINEN (Pääesikunta)

yliluutnantti Jukka Pekka RANTA (Pääesikunta)

yliluutnantti Inka Annikki VENHO-KORTELAINEN (Pääesikunta)

yliluutnantti Mikko Antero VILANDER (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus)

yliluutnantti Jyri Kalervo PENTTINEN (Maanpuolustuskorkeakoulu)

yliluutnantiksi:

luutnantti Jarno Antero KELLONIEMI (Jääkäriprikaati)

luutnantti Tuomas Mikael POIKELA (Jääkäriprikaati)

luutnantti Juha-Matti Erik LEHTI (Jääkäriprikaati)

luutnantti Joona Petteri VIRRANKARI (Jääkäriprikaati)

luutnantti Jari-Matti PULKKINEN (Kaartin jääkärirykmentti)

luutnantti Arto Tapio MARTIKAINEN (Kainuun prikaati)

luutnantti Tuomas Juhani KEMPPAINEN (Kainuun prikaati)

luutnantti Lauri REICHARDT (Porin prikaati)

luutnantti Kari Pekka MANNERMAA (Ilmavoimien esikunta)

luutnantti Lassi Oskari Joonatan SIUKKOLA (Satakunnan lennosto)

luutnantti Ville-Veikko Topias LYTTINEN (Satakunnan lennosto)

luutnantti Akseli Johannes PAASIKIVI (Satakunnan lennosto)

luutnantti Jarno Antero HILTUNEN (Järjestelmäkeskus)

luutnantti Suvi Tuulia AHOLA (3. Logistiikkarykmentti)

luutnantti Heikki Johannes MERONEN (Sotilaslääketieteen keskus)

luutnantti Aleksi Ossian KUNNARI (Puolustusvoimien tutkimuslaitos)

luutnantti Samuli Tapio PUHAKKA (Puolustusministeriö)

yliluutnantiksi (meriv):

luutnantti Harri Veikko Iivari MÄKITALO (Sotilaslääketieteen keskus)

luutnantti Johan Alexander HENRICSON (Uudenmaan prikaati)

luutnantti Anton Waldemar HÄMELIN (Uudenmaan prikaati)

luutnantti Patrick Martin Conradin RAPPU (Uudenmaan prikaati)

luutnantti Johan Daniel Antero SMEDS (Uudenmaan prikaati)

luutnantiksi:

vänrikki Vili Henrik Olavi VAARANMAA (Jääkäriprikaati)

vänrikki Tommi Hermanni HEIKKINEN (Kainuun prikaati)

vänrikki Juuso Iisakki PELTONEN (Kainuun prikaati)

vänrikki Lauri Jaakko PEURALA (Kainuun prikaati)

vänrikki Teemu Valtteri ASPELA (Panssariprikaati)

vänrikki Teemu Johannes WECKSTRÖM (Panssariprikaati)

vänrikki Ville Kristian KOSKELA (Panssariprikaati)

vänrikki Sasu Joona Kasperi KORHONEN (Utin jääkärirykmentti)

vänrikki Sami Tapio OKSANEN (Merisotakoulu)

vänrikki Teemu Tapani TORVINEN (Satakunnan lennosto)

vänrikki Marika Tuulikki RINTA-HIIRO (Satakunnan lennosto)

vänrikki Jukka Tapio HILTUNEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

vänrikki Mikko Ville Olavi VÄHÄTALO (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

vänrikki Mika Antero KNUUTILA (Järjestelmäkeskus)

vänrikki Rauno Uolevi MÄKINEN (Järjestelmäkeskus)

vänrikki Ari Juhani SAARINEN (Järjestelmäkeskus)

vänrikki Jani Johannes SALONEN (Järjestelmäkeskus)

vänrikki Antti Sakari RUORANEN (Räjähdekeskus)

vänrikki Pekka Tapio NIEMELÄINEN (Sotilaslääketieteen keskus)

vänrikki Simo Johannes VÄISÄNEN (Pääesikunta)

vänrikki Lauri Valtteri Johannes LEHTINEN (Pääesikunta)

vänrikki Jarl Mikael WASSTRÖM (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus)

vänrikki Mikko Kalevi SALMINEN (Puolustusvoimien tutkimuslaitos)

luutnantiksi (meriv):

aliluutnantti Marcus Johan JOHANSSON (Uudenmaan prikaati)

vänrikki Alf Gustav Ludvig ÖKSNEVAD (Uudenmaan prikaati)

aliluutnantti Oskar Johannes KÄLL (Uudenmaan prikaati)

aliluutnantti Nicolaj Casimir NIEMINEN (Uudenmaan prikaati)

vänrikiksi:

ylikersantti Minna Maarit HALLENBERG (Merivoimien esikunta)

korpraali Joni Anssi Kristian KORTELAINEN (Karjalan lennosto)

vääpeli Olli Jeremias LEIMU (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta)

ylikersantti Sami Petteri ARVOLA (Järjestelmäkeskus)

alikersantti Jukka Heikki KANGASNIEMI (Järjestelmäkeskus)

alikersantti Mika Markus KOVANEN (Järjestelmäkeskus)

vääpeli Hanna Kukka Maaria SALMELA (Sotilaslääketieteen keskus)

alikersantti Pasi Juhani TARVAINEN (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus)

aliluutnantiksi:

pursimies Juho Kustaa METSOLA (Merivoimien esikunta)

alikersantti Esa Juhani RENKO (Rannikkolaivasto).