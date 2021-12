Katso tästä tällä hetkellä tiedossa olevat koronarokotuspäivät tammi-maaliskuussa Hämeenlinnassa – Tammikuun rokotusten ajanvaraukset on avattu

Tammikuun koronarokotusten ajanvaraukset on avattu Hämeenlinnassa. Rokotuspäivinä annetaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia rokoteannoksia ajanvarauksella. Kolmansia rokoteannoksia annetaan kaikille 18 vuotta täyttäneille, jos toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli viisi kuukautta. Käytössä ovat sekä netti- että puhelinvaraukset, mutta nettiajanvarausta suositellaan osoitteessa hameenlinna.terveytesi.fi. Koronarokotusten ajanvarauspuhelimen numero on 03 6219893. Tiedossa olevat rokotuspäivät tammi-maaliskuussa ajanvarauksella Lammin terveysasema (klo 9.30–16.30)...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja