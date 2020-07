Katso video: Elektronista tanssimusaa Aulangon tornin huipulla – Hämeen luonto sai pääosan musiikkivideolla

Aulangon näkötorni on saanut ison roolin musiikkivideolla, jonka elektronista tanssimusiikkia soittava WY6 on julkaissut. Musiikkivideo on yhtyeen ensimmäinen.

WY6:n muodostavat helsinkiläinen rumpali Enrico Annus ja porvoolainen dj Matias Petäistö, joka tunnetaan myös nimellä Dj Märjä.

Hämeenlinnan lisäksi kuvauspaikkana on ollut Porvoo. Musiikkivideon on kuvannut kouvolalainen Anssi Aikio.

– Kummipoikani asuu Hämeenlinnassa ja olemme vierailleet Aulangon näkötornilla. Tiesin, että paikka on upea, Aikio kertoo tiedotteessa.

Videon myötä WY6 kertoo saaneensa kiinnityksiä kesän ja syksyn kotimaisille festareille. Tähtäimessä ovat myös kansainväliset tapahtumat.