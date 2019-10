Katso video kaupungin räyheimmästä halloweentalosta – Reima Määttänen somistaa taloaan monta viikkoa

Hämeenlinnan Sairiossa on jo viikkoja valmisteltu halloweenia.

Reima ja Päivi Määttäsen kotona on joka vuosi tähän aikaan eri teema. Tänä vuonna halloweenia on juhlittu Wasteland-teemalla, johon on yhdistetty Mad Max -elokuvaa. Yhdysvalloissa joka vuosi iso joukko harrastajia kokoontuu autiomaahan juhlimaan ”ydinsodan jälkeistä aikaa joutomaalle”. Teemaan kuuluu ruoste, kaikenlainen rappio.

Tänä vuonna Määttästen pihassa on wasteland-teeman mukaisesti portti, iso robotti, autokatoksessa olevaan autossa on uusi maski, ulkoseinässä screeni ja pyöräkatos on muuttunut Atomic Cafeksi. Kaikkea toimintaa valvoo valvontakamera.

Sisällä juhlitaan perinteisesti halloweenkoristeiden keskellä. Tosin normaalikodista ei muistuta mikään muu kuin keittiön hella. Kaikki muu on peitetty.

– Ajatus on siinä, että normaalielämä häivytetään pois. Sohvat on päällystetty, seinä ja ikkunat peitetty ja asunto on kuin halloweenluola.

– Kyllä tästä ohi ajaessaan tai kulkiessaan ihmiset hidastavat vauhtia, Reima Määttänen kertoo.

Koristelussa ei säästellä työtunteja. Reima Määttänen aloittaa jo monta viikkoa etukäteen, koska hän rakentaa yleensä aina jotakin uutta tai tuunaa vanhasta uuden version.

Ulkokoristelussa haasteena on yleensä aina epävakainen sää.

– Kaikki pitää tehdä niin, että ne kestävät sadetta ja tuulta.

Lisäksi tulee kiire ja yöunet jäävät vähäisiksi ennen h-hetkeä.

Mitäs sitten, kun halloween on ohi?

– Kodista tulee hetkeksi vähän tylsän näköinen. Kyllä siihen sitten tottuu, mutta onneksi tulee joulu. Sitä varten koristellaan taas. Ja sen jälkeen tulee pääsiäinen.

Sitten onkin jo pian syksy ja uusi halloween.