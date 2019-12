Katso video: Maailmanluokan taitoluistelua Forssan jäähallissa – Olympiaedustaja tekee Free Skate -elokuvan stunttiluistelijana huikeita temppuja

Näyttäviä kolmoishyppyjä, taidokkaita piruetteja ja muita maailmanluokan taitoluistelusuorituksia nähtiin Forssan jäähallissa maanantai-illalla. Jäähallissa oli menossa taitoluistelumaailmaan sijoittuvan Free Skate -elokuvan kuvaukset. Jäällä taituroi belgialainen huipputaitoluistelija Loena Hendrickx , joka suorittaa elokuvan päähenkilön vaikeimmat ja huikeimmat temput stunttiluistelijan roolissa.

Hendrickx on Belgian olympiaedustaja vuodelta 2018, moninkertainen Belgian mestari ja arvostetun Nebelhorn Trophyn pronssimitalisti. Free Skaten ohjaajan Roope Oleniuksen mukaan Hendrickxin tasoisen huippuluistelijan saaminen elokuvaan oli mahtavaa.

– Kun Hendrickx esitti maailmanluokan temppujaan, koko kuvausryhmä meni hiljaiseksi, Olenius sanoi.

Loena Hendrickx innoissaan

Free Skate -elokuvan pääosassa nähdään Veera W. Vilo , joka on myös käsikirjoittanut elokuvan. Vilo oli myös vaikuttunut Hendrickxin taidoista.

– Oli aivan kuin taikaa, kun hän täräytti ensimmäisen kerran täydellisen kolmoishypyn, Vilo sanoi.

Loena Hendrickx oli innoissaan siitä, että on mukana elokuvassa.

– On suuri kunnia, että olen saanut mahdollisuuden esiintyä elokuvassa. Olin aluksi hiukan hermostunut, mutta kuvausten alettua oloni on jo hyvin luottavainen. Odotan todella paljon sitä, että saan nähdä koko elokuvan valmiina, Hendrickx totesi.

Free Skate on trilleri, jossa venäläinen huippuluistelija loikkaa rajan yli Suomeen paetakseen epäinhimillisiä olosuhteita. Valoisasta tulevaisuudesta ja uusista mahdollisuuksista huolimatta menneisyys ei päästä häntä kahleistaan. Hän tajuaa, että ongelmien kohtaaminen on hänelle ainoa reitti vapauteen ja maailman huipulle.

Elokuvan rooleissa nähdään muun muassa Leena Uotila, Karoliina Blackburn, Jevgeni Haukka, Miikka J. Anttila, Saara Elina, Regina Launivuo, Ilona Chevakova ja Viivi Pumpanen. Forssasta mukana on noin 40 avustajaa.

Sivutaan jopa ihmiskauppaa

Elokuvassa puhutaan englantia, suomea ja venäjää, ja se on Bright Fame Picturesin tuotantoa. Elokuva nojaa vaiettuihin naisurheilijoiden tarinoihin ympäri maailman sekä näyttelijä- ja tekijätiimin omakohtaisiin kokemuksiin huippu-urheilusta. Vilo on joukkuevoimistelun maailmanmestari 2008, ja yksi tuottajista Teea Siltanen on muodostelmaluistelun maailmanmestari 2013.

– Elokuvassa on hyvin karuja kuvauksia, joissa sivutaan jopa ihmiskauppaa. Mukana on myös taitoluistelun kaltaisen estetiikkalajin ongelmia, joita ovat esimerkiksi syömishäiriöt, kovat paineet ja paikoin överiksi vedetyt treenit. Elokuva on ajankohtainen myös metoo-kampanjan takia. Toisaalta elokuva on myös kasvutarina, jossa kuvataan matkaa vaikeuksista voittoon, Vilo sanoo.

Elokuvaa on kuvattu Forssan lisäksi Hämeenlinnassa, Espoossa ja Porissa. Kuvaukset jatkuvat tällä viikolla vielä Espoossa ja torstaina Hämeenlinnassa. Free Skaten on tarkoitus saada ensi-iltansa vuonna 2020. HäSa

Video Loena Hendrickxista: