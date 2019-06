Katso video – Surkeasta sotakoneesta tuli japanilaisten pyhiinvaelluskohde

Parolannummen Panssarimuseon rinteessä seisoo yksi Suomen sotien vähemmän maineikkaista panssareista.

Jatkosodan aikana kehitetty BT-42 oli venäläis-suomalais-brittiläinen tuote: kevyen BT-7 -sotasaalitankin alustalle asennettiin Suomessa kehitetty torni ja vanha brittiläinen 114-millinen kanuuna.

– Lopputulos oli kulmikas, korkea ja painava, valistaa Panssarimuseon johtaja Timo Teräsvalli.

Tankin moottori ylikuumeni helposti, eikä se pystynyt tuhoamaan uudempia venäläispanssareita. Muutenkin epäonnisessa Viipurin taistelussa vuonna 1944 yksi BT-42 ampui lähestyvään vihollispanssariin 14–18 osumaa saamatta aikaan mitään vaurioita.

BT-42 -vaunuja valmistettiin vain 18 ja niistä menetettiin sodassa noin puolet. Vain yksi tuhoutui varsinaisessa taistelussa, loput jouduttiin hylkäämään maastoon juuttumisten tai teknisten vikojen vuoksi.

– Tuhoutuneessa vaunussa menehtyi sitä johtanut hämeenlinnalainen komppanianpäällikkö luutnantti Sippel, Teräsvalli kertoo.

Loput vaunut romutettiin pian sodan jälkeen. Ainoa säästetty yksilö seisoo Panssarimuseon rinteessä.

Tästä vaunusta on tullut japanilaisten pyhiinvaelluskohde sekä yllättävä vetonaula museon katehankkeelle.

Vaunua on syksyn aikana käynyt ihailemassa kymmenkunta japanilaista. Sitä on valokuvattu kaikista mahdollisista kuvakulmista. Sen vieressä on hihkuttu innosta ja kyynelehditty onnesta. Ja sille on soitettu kannelta.

– Syyskuun alussa eräs isä kävi teini-ikäisen tyttärensä kanssa, joka kiipesi soittamaan kannelta tankin kupeelle. Isä rahoitti heti 1500 eurolla katehankettamme. Aivan ihmeellinen kulttuuri! Teräsvalli ihastelee.

Hämmentäviä asioita tapahtuu myös eräänä syksyisenä keskiviikkona. Tokiosta neljäksi päiväksi Suomeen matkustanut Wakaha Inui kaivaa kantolaukustaan kantelen, istuu vaunun viereen ja alkaa tapailla kieliä.

– Tulin vain nähdäkseni tämän tankin, se on kuuluisa. Vaunu näyttää ihan mahtavalta, mutta hieman sen kunto huolettaa, Inui kertoo.

Inuin soittamaa kappaletta ei ole helppo tunnistaa. Säkkijärven polkkaa kuulee nykyään harvemmin, varsinkaan kanteleelle sovitettuna.

Japanissa Suomi ja suomalaisuus ovat muodissa, eivätkä kaikki fanita vain Muumeja ja metsää.

Kymmenettuhannet japanilaiset intoilevat Inuin tapaan Suomen sotahistoriasta. Inuin fanitus näkyy myös hänen vaatteissaan. Verkkaritakin merkit on versioitu vanhoista suomalaisista aselajimerkeistä.

Innostus vaatii selityksen. Sen antavat tamperelaiset Pinja Tawast ja Yusuke Ota.

Sanmagumo-mangaryhmää vetävää pariskuntaa voi pitää peräti syynä Parolannummen japanilaisasiakkaiden pienehköön ryntäykseen.

Pariskunta julkaisi loppukesästä kaksi manga-sarjakuvakirjaa. Niistä toinen, suomeksi ja japaniksi tekstitetty Suomusume, kertoo muun muassa lukiolaistyttöjen Mikon, Mikan ja Akin sekä kolmikon käyttämän BT-42:n maineteoista koulujenvälisessä panssarivaunuturnauksessa.

Sarjakuva pohjautuu viime vuonna Japanissa ilmestyneeseen Girs und Panzer -anime-elokuvaan ja aiemmin ilmestyneeseen samannimiseen suosittuun tv-sarjaan.

– BT-42 on sympaattinen panssarivaunu. Se suoriutuu leffassa paremmin kuin historiassa, Pinja Tawast sanoo.

Sarjakuvaa on myyty Japanissa vain muutamia satoja kappaleita, mutta se on selvästikin löytänyt intohimoisen kohderyhmän.

Sarjisten ilmestymisen myötä Panssarimuseon katehanke on saanut lahjoituksina kymmeniltä japanilaisilta yhteensä yli 10 000 euroa. Tawast ja Ota markkinoivat museota parhaansa mukaan verkossa ja taannoisella kirjapromootioreissullaan Japanissa.

– Kun saimme tietää tästä katoskampanjasta, panimme omat Twitter-kanavamme ja kontaktimme käyttöön. Japanissa halutaan pelastaa BT-42! Ota nauraa.

Kaksikolla on tekeillä lisää Suomi-aiheista mangaa.

– Tähän projektiin tehtiin paljon selvitystyötä ja löydettiin kiinnostavia tarinoita. Myös lukijamme ovat kiinnostuneet laajemminkin suomalaisesta sotahistoriasta, joten olisi hienoa tarjota japaninkielisissä versioissa tietoa vaikkapa lotista. HÄSA

Julkaistu ensimmäisen kerran 27.9.2016.