Katso videot: Viisi vuoden virkakoiraa palkittiin – Ruokakoira Aino käräytti 1700 kiloa elintarvikkeita

Kaikki Vuoden virkakoirat ovat osoittaneet erinomaisuutensa tehtävässään ihmisen apuna. Valittuja koiria yhdistää niiden valtava työtarmo ja kyky oppia nopeasti uusia asioita, joiden avulla ne ovat edenneet urallaan.

– Tämänvuotisissa palkittavissa koirissa kiinnittää huomiota niiden rodut: kaksi kultaistanoutajaa, yksi labradorinnoutaja ja vain kaksi perinteistä palveluskoirarotua, yksi belgianpaimenkoira malinois ja saksanpaimenkoira, kommentoi Kennelliiton hallituksen ja hyötykoiratoiminnan puheenjohtaja Harri Lehkonen valittuja.

Lehkonen kiittää koiranohjaajia tärkeästä työstä.

– Kaikki palkittavat virkakoirat ovat tietysti suoriutuneet erinomaisesti tehtävistään. Kunkin koiran ohjaajalla on ollut myös tärkeä rooli koirien koulutuksessa ja työtehtävissä. Nämä palkinnot kuuluvat myös heille.

Viksu valittiin vuoden poliisikoiraksi

Vuoden poliisikoira 2019 on belgianpaimenkoira malinois Suhteellisen Viktor ”Viksu”.

Viksu työskentelee ohjaajansa, vanhemman konstaapeli Toni Tarkiaisen kanssa Mikkelin poliisilaitoksella. Viksu on koulutettu henkilöetsintään, esine-etsintään, jäljestykseen, tottelevaisuuteen, ja suojeluun. Erikoisosaamisalueena Viksulla on vainajan etsintä sekä rikospaikkaetsintä.

Tarkiainen on kouluttanut kaksi hyvin menestynyttä poliisin partiokoiraa. Viksun kanssa Tarkiainen on valitsijoiden mukaan onnistunut kaikilla poliisin partiokoiran tehtäväkenttään kuuluvilla alueilla.

Esimerkiksi tänä kesänä Tarkiainen ja Viksu löysivät edellisenä yönä kadonneen ja maastossa liikuntakyvyttömäksi menneen vanhuksen varsin pian etsinnän aloituksesta.

Aino on Vuoden tullikoira 2019

Vuoden tullikoira 2019 on kultainennoutaja Fenni ”Aino”. Suomen Tullin ensimmäinen ruokakoira Aino aloitti työnsä kesäkuussa 2018 Suomen itärajalla Nuijamaan tulliasemalla.

Käytännössä koirakon työkenttänä on koko Suomi.

Ainon ohjaaja on tullitarkastaja Seija Kontunen. Valitsijoiden mukaan ruokakoira on osoittautunut tehokkaaksi, taloudelliseksi ja näkyväksi tavaksi ennaltaehkäistä ja paljastaa liha- ja maitotuotteiden maahantuontia sekä estää eläintautien leviämistä kolmansista maista EU:n alueelle.

Aino on koulutettu tunnistamaan eri tavoin pakattuja tuoreita sekä prosessoituja maito- ja lihatuotteita.

Kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä Ainon avulla on paljastettu jo yli 1200 kiloa näitä elintarvikkeita. Aino on ollut merkittävässä osassa, kun Suomen viranomaiset ovat tehostaneet eri tavoin pakattujen tuoreiden ja prosessoitujen elintarvikkeiden valvontaa EU:n ja Venäjän rajalla mm. afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi.

Cena valittiin vuoden rajakoiraksi

Vuoden rajakoiraksi valittiin saksanpaimenkoira Stoneman’s Garnet ”Cena”. Se työskentelee ohjaajansa vanhemman merivartija Rasmus Vikströmin kanssa Länsi-Suomen merivartiostossa Vallgrundin merivartioasemalla.

Merivartiokoira Cena on koulutettu henkilöetsintään, jäljestämiseen, huumausaine- ja esine-etsintään sekä ruumisetsintään merialueella. Cena on urallaan tehnyt useita huumausainelöytöjä kotimaassa sekä ulkomaan komennuksilla, joilla tehdyt löydöt ovat olleet merkittäviä.

Ulkomaan komennuksilla Cena on löytänyt myös ajoneuvoihin kätkeytyneitä ihmisiä.

Vuoden vankilakoira Tuisku työskentelee Turun vankilassa

Vuoden vankilakoira 2019 on labradorinnoutaja Vesipedon Iso-Malla ”Tuisku”, joka on osoittautunut tasapainoiseksi ja sinnikkääksi työkoiraksi.

Tuisku työskentelee ohjaajansa, vanginvartija Vesa Laakson kanssa Turun vankilassa. Vankilakoirana Tuisku tunnistaa ja ilmaisee yleisimmät huumeet. Tuisku haistelee tavarat, autot, ja ihmiset ja sen kanssa tehdään tilatarkastuksia.

Tuisku voitti tänä vuonna vankilakoirien mestaruuskilpailut jo toista vuotta peräkkäin.

Kultainennoutaja Lex on vuoden sotakoira

Vuoden sotakoira 2019 on kultainennoutaja Njord ”Lex”, jonka ohjaaja on ylikersantti Jan Ekholm Upinniemen rannikkoprikaatista.

Lex on Puolustusvoimien ensimmäinen kultainennoutaja ja se on jalostettu metsästyskäyttöön. Se on valitsijoiden mukaan ominaisuuksiltaan erinomainen juuri niihin tehtäviin, joihin se on koulutettu, eli räjähteiden, aseiden ja niiden osien etsintään.

Lähes koko elämänsä eri rotuisten koirien parissa toiminut Jan Ekholm kertoo, että jo nyt 1,5 vuoden iässä Lex on osoittautunut todella päteväksi niihin etsintätehtäviin, joihin sitä koulutetaan.

Puolustusvoimien ensimmäinen virkatehtäviin koulutettava kultainennoutaja antaa jatkuvasti uutta tietoa rodun soveltuvuudesta sotakoiran tehtäviin sekä sen kasvatuksen vaatimista koulutusmetodeista.

Vuoden virkakoirat saivat palkintonsa lauantaina 7. joulukuuta.