Katumalla lapset pääsevät uuteen päiväkotiin kahden väistötilavuoden jälkeen – Sairaana hoitoon ei ole tulemista

Katuman uusi 3-ryhmäinen päiväkoti nousi Katumajärven rantaan kuukautta suunniteltua aiemmin.

Uudessa päiväkodissa on hoitopaikkoja 63 lapselle. Lapsiryhmät aloittavat uudessa päiväkodissa 7. syyskuuta.

– Järjestämme perheille tutustumisen, mikäli koronatilanne sen sallii, kertoo päiväkodin johtaja Ritva Hollanti-Paavola.

Päiväkotiin ei tulla sairaana ja tarpeettomia kontakteja vältetään THL:n ohjeistuksen mukaan. Uusien perheiden tutustumiset päiväkotiin järjestetään iltapäivisin, kun lapsiryhmät ovat ulkona. Hämeenlinnassa jokaisessa päiväkodissa on mietitty yksikkökohtaiset tarkemmat ohjeistukset tartuntariskien minimoimiseksi.

Uusi päiväkotirakennus vanhan tilalle

Katuman päiväkoti rakennettiin entisen päiväkotirakennuksen tilalle. Päiväkodin noin 80 lasta muuttivat väistötiloihin syksyllä 2018. Uusi päiväkoti sijaitsee vanhaan verrattuna tontin takalaidassa. Näin lasten leikkialueelle saatiin enemmän pihatilaa, ja saattoliikenne voidaan järjestää turvallisemmin.

Vanhaakin on säilytetty: puretun päiväkodin katolta pelastettu tuuliviirikukko on maalattu uuteen kuosiin ja sille on varattu paikka uuden päiväkodin katolta.

Päiväkoti sisältää ryhmähuoneita, lepohuoneita, toimintatiloja, jakelukeittiön sekä muita aputiloja. Koronarajoitusten hellittäessä lasten ruokailuhuoneena toimiva monitoimitila on tarkoitus avata iltaisin kaupungilta varattavaksi tilaksi.

– Iltakäytön avaimet sopivat vain yleisiin tiloihin, ja päiväkodin omat tilat pysyvät lukossa, kertoo vs. kiinteistöjohtaja Mika Rajala.

Sisäilman laatua on pidetty tarkasti silmällä

Rakennusmateriaaleissa on panostettu puhtaaseen sisäilmaan. Rakennuksen olosuhteita seurataan etäluettavilla mittareilla.

– Pidimme huolen siitä, että rakennuspölykään ei muodostanut riskiä sisäilman laadulle. Pölyttömyyttä on ylläpidetty myös huonekalujen muuton aikana. Rakennuksen laatu takaa terveelliset ja turvalliset tilat vuosikymmeniksi, kertoo rakennuttajainsinööri Janne Lappalainen.

Hämeenlinnan kaupunki halusi tehdä rakennusvaiheesta läpinäkyvän asentamalla työmaalle raksakameran osana avoin Hämeenlinna -konseptia. Työmaalle on myös päässyt kurkistamaan digitaalisten työmaakierrosten avulla.

– Videoita ennen ei ole siivottu, toisin kuin jotkut ovat luulleet. Olemme kuvanneet työmaaolosuhteita realistisesti, korostaa rakennusvalvoja Kari Juntunen.

Päiväkoti on rakennettu A-energialuokkaan, ja käytössä on älykäs LED-valaistus, maalämpö sekä aurinkoenergia. Päiväkodin katolle asennetut aurinkokennot vastaavat rakennuksen energiantarvetta. KVR-urakoitsijana toimi rakennusliike Lapti Oy. HÄSA

