HS-Vesi tiedottaa, että Hattulan Kauksaarentien lähistölle on odotettavissa vesikatko huomenna 14.7. kello 8 alkaen. Katkon syynä on vuotavan vesijohdon korjaus. Katkon loppumisajankohtaa tiedote ei kerro. Mikäli vedessä on korjauksen jälkeen havaittavissa värivirhettä, suosittelee HS-Vesi veden juoksuttamista....