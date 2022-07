Kauppias vaihtuu Karhitien ja Nuppolan K-marketeissa

Karhitien ja Nuppolan K-marketin kauppiaana aloittaa syyskuussa Markus Kemiläinen. Kemiläinen on aiemmin työskennellyt Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa K-Supermarket Mustapekassa Helsingissä, K-Citymarket Nummelassa ja K-Supermarket Lasihytissä Espoossa. Nyt hän aloittaa uransa kauppiaana. – Olen mieli avoinna kauppiasurani alkaessa ja innostus on kohdillaan jatkamaan nykyisen kauppiaan Kimmo Itäahon tekemää työtä, Kemiläinen kertoo K-ryhmän tiedotteessa. Kemiläinen...