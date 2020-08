Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi vakuuttaa, että hakeminen muualle ei syö sitoutumista Forssaan

Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi eteni jatkoon ja testeihin Raision kaupunginjohtajan valintaprosessissa. Raision valtuusto valitsee uuden johtajansa 7. syyskuuta. Kesäkuussa Kesäniemi oli ehdolla Salon johtoon.

Kertooko muualle pyrkiminen siitä, että et viihdy Forssassa, Jari Kesäniemi?

– Ei kerro. Viihdyn Forssassa äärimmäisen hyvin. Forssassa on erityistä se, että täällä kaupunginjohtaja ja kaupunkilaiset ovat vahvassa vuorovaikutuksessa ja kynnys tulla juttusille on matala, ja se on hieno asia.

Onko sinun vaikea sitoutua Forssaan?

– Olen sitoutunut 100-prosenttisesti tähän työhön. Nyt valmistelemme ensi vuoden talousarviota. Olen ammattijohtaja, ja ammattijohtajuuteen kuuluu sitoutuminen.

Miksi sitten pyrit muualle?

– Moderni kuntajohtajuus on erilaista kuin muutama vuosikymmen sitten. Virkaa ei välttämättä hoideta samassa kunnassa eläkeikään asti, vaan urakierrot ovat osa tätäkin ammattia. Kuntajohtajilla on noin 5–7 vuoden kierto pesteissään, ja sellainen vaihe on nyt menossa.

Miksi kuntajohtajat haluavat vaihtaa työpaikkaansa?

– Mielestäni kuntajohtajan vaihtuminen toisinaan on vain hyvästä. Uusi ihminen tuo aina tullessaan uusia ideoita. Vaihtuvuus on normaalia, tästä ei saa millään sen paremmin draamaa kuin dramatiikkaakaan.

Kesäniemen ohella soveltuvuustesteihin Raisiossa jatkoivat Petri Härkönen (Kuntalainen.com oy:n toimitusjohtaja), Antti Korte (vs. Raision kaupunginjohtaja), Osmo Pieski (Orimattilan kaupunginjohtaja) ja Eero Vainio (Petäjäveden kunnanjohtaja).

Soveltuvuustestien jälkeen valinta etenee 27. elokuuta Raision kaupunginhallitukseen käsittelyyn.