Sami Sulkko keskussairaalan kustannuksista: "Joku on pielessä, kun puhutaan noin isoista heitoista"

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin suurimpien jäsenkuntien kaupunginjohtajat sanovat, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta teki oikean ratkaisun, kun päätti keskiviikkona keskeyttää uutta keskussairaalaa suunnitelleen allianssin toiminnan.

Rannan ratkaisun syynä olivat liian suuret kustannukset. Tavoitebudjetti oli ylittymässä 20 prosentilla eli noin 62 miljoonalla eurolla.

– Se oli vastuullista toimintaa sairaanhoitopiirin johtajalta, koska näkyvissä oleva budjettiylitys oli niin tolkuton, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

– Joku koko kokonaisuudessa on pielessä, kun puhutaan noin isoista heitoista.

Hän toivoo, että Hämeen kaupungit ja kunnat tekisivät keskenään kokonaisstrategian siitä, miten julkisten palvelujen rahoitus järjestetään ja mistä saadaan esimerkiksi volyymihyötyjä.

– Voisiko sairaalahankkeen osalta löytyä uusi luova malli, jossa olisi vahvempi malli aluesairaaloilla ja kevyempi malli keskussairaalan osalta. Tai voidaanko ennakoida, miten kapasiteetti taipuu, jos sairaanhoitopiirejä tai maakuntia tulevaisuudessa yhdistellään, Sulkko kysyy.

– Nyt sellaista analyysia ei ole ollut, vaan suunnittelu on keskittynyt peruskorjausvaihtoehtoon tai uuden keskussairaalan rakentamiseen vanhoilla spekseillä.

Sulkko sanoo esimerkiksi, voisiko keskussairaalan investointitasoa supistaa niin, että kokonaisia operaatioita keskitettäisiin aluesairaaloihin tai vaativimpia operaatioita yliopistotason sairaaloihin.

– Jokainen keskussairaalapaikkakunta haluaa varmistaa oman keskussairaala-aseman, mutta eteläisessä Suomessa on tiheä sairaalaverkko. Suomessa on käynnissä tai suunnitelmissa 4–5 miljardin edestä sairaalainvestointeja, se on tolkuton määrä näin pieneen maahan.

Erikoissairaanhoidon palveluissa tapahtunee Sulkon mukaan joka tapauksessa keskittämistä.

– Jos ihminen joutuu vaativaan leikkaukseen, asiakkaalle on viime kädessä toissijainen asia, onko se Tampereella, Helsingissä, Turussa tai Rovaniemellä, jos se on paras mahdollinen paikka, hän vertaa.

Hämeenlinnan Kenakkala: ”Toivomme, että suunnittelu etenee”

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala tukee myös Seppo Rannan ratkaisua keskeyttää sairaalaa suunnitelleen allianssin toiminta.

– Yllätyksenähän se tuli, että noinkin suuri ylitys oli nähtävissä, Kenakkala toteaa.

– Meille kaupunkina tähän asti on ollut tärkeää se, että sairaala tarvitaan. Se on tärkeä myös alueen elinvoimalle. Siinä mielessä toivomme, että suunnittelu etenee.

Kenakkala toteaa, että seuraavaksi asia etenee sairaanhoitopiirin päätöksenteossa.

– Investointipäätöksiä tulee myöhemmin, nyt ei ole tiedossa miten aikataulu etenee. Meidän kaupunginkin päättäjien kanssa tullaan juttelemaan tästä.

Hänen mukaansa Hämeenlinnan kaupunki on asettanut sairaalan kustannuksille tietyt tavoitteet.

– Perusvire on, että sairaala tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Kenakkala ei osaa ottaa kantaa, voisiko joitakin sairaalan suunniteltuja toimintoja muuttaa tai jättää pois kustannustason hillitsemiseksi.

– Se on ammattilaisten asia. Meille on tärkeää, että tietyt erityisalat säilyisivät, koska ne pitäisivät yllä hyvää palvelutasoa ja lisäisi kaupungin houkuttelevuutta. Luotan, että ammattilaiset käyvät toimintoja läpi suurennuslasin kanssa ja sieltä löytyisi sopiva paketti kasaan.

Esimerkkeinä hän mainitsee päivystyksen ja synnytykset.

Voisiko sairaalahankkeen budjetin nousussa olla kyse myös siitä, että allianssissa mukana olevat yhtiöt testaavat, olisiko sairaanhoitopiiri kuitenkin valmis teettämään uuden sairaalan kalliimmalla?

– Tähän en pysty ottamaan kantaa. Luulen kuitenkin, että osapuolet haluavat investoinnin realisoituvan, Kenakkala sanoo. HÄSA

