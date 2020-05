Hämeenlinnan kaupunginvaltuutetun johtaman yrityksen epäillään haudanneen asbestipitoista rakennusjätettä – Poliisi kaivoi maata tontilla

Yrityksen toimitusjohtaja on Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu Anni Puntila (kok.). Poliisilla on valmistumassa myös esitutkinta kiistasta, joka liittyy Puntilan johtamaan toiseen kiinteistöyritykseen. Hämeen Sanomien tietojen mukaan vuokralaisesta on pyritty eroon uhkailemalla ja haittaa aiheuttamalla.