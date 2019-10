Kaupunki on etsinyt pitkään tonttia, jolle se voisi rakentaa asuntoja tuettua asumismuotoa tarvitseville. Nyt sellainen on tähtäimessä Pikku-Parolasta. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Linbergin mukaan tontti on katsottu ja kaavoitusprosessi meneillään....