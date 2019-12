Kaupunki ilman juuria ei ole elävä kaupunki – Johannes Ojansuu: "Hämeenlinnan hankkeissa on jonkinlaista suuruudenhulluutta"

Mitä Hämeenlinnan kaupunki on? Mitä se on ollut? Mihin suuntaan se on menossa? Filosofi Johannes Ojansuu: Nyt mennään tietyssä mielessä perse edellä puuhun.

Hämeenlinnan visioissa kaupunkikuva tarkoittaa ainakin lisää pysäköintitilaa ja rakennuspinta-alaa eli muun muassa toriparkkia, ykköskorttelia ja korkeita kerrostaloja.

Hämeenlinnalainen filosofi Johannes Ojansuu katsoo tällä hetkellä kaupungin ”havainnekuvia” pessimistisillä ja hieman surullisillakin fiiliksillä.

– Havainnekuvat ovat pikemminkin sovinnaisen kaupunkitrendin kuvaa kuin luovan mielen tuotetta. Pitäisi olla enemmän ajatusta siitä, mitä kaupungista voisi kasvaa. Tosin näen suunnitelmissa positiivisiakin piirteitä, mutta tällä hetkellä näin pienen kaupungin hankkeissa on jonkinlaista suuruudenhulluutta.

Kolikolla on myös kääntöpuolensa.

– Yhtenä uhkakuvana on, että suuret hankkeet voivat romuttaa hyvinvoinnin. Ihmisiä houkutellaan kaupunkiin isoilla hankkeilla. Mielestäni nyt mennään tietyssä mielessä perse edellä puuhun.

Kaupungin vetovoima ei piile suurissa hankkeissa

Ojansuun ajatuksissa kaupunki olisi ekologinen, turvallinen ja kulttuurisesti vireä, jossa peruspalvelut olisivat hyvässä kunnossa.

– Niiden kautta ihmiset tulisivat tänne ennemmin kuin rannassa olevan areenan takia, Ojansuu sanoo.

Areenaa hän ei suoralta kädeltä kuitenkaan vastusta, mutta:

– Pitää priorisoida, mitkä asiat ovat inhimillisen kaupungin kannalta ensisijaisia, ja keskittyä niihin. Seuraavaksi katsotaan riskihankkeita, jos rahaa jää.

Peruspalveluista esimerkiksi koulutuksen ja opetuksen edellytyksistä ei ole kannettu riittävää huolta.

– Koulusuunnitelmien epämääräisyys ja pallottelu sinne tänne on ollut vahingollista, eikä taloudellisessa satsaamisessakaan ole ylpeyden aiheeksi.

Ojansuu kuvailee, että Hämeenlinnassa ollaan suurien hankkeiden lumoissa.

– En usko, että kaupungin vetovoima piilee suurissa hankkeissa vaan ihmisläheisyydessä. Miten saisimme kaupunkia ihmisläheisemmäksi pienillä toimilla?

”Kaupungilla on kiire ja paine tehdä hirveällä vauhdilla”

Mitä Hämeenlinnan kaupunki voisi olla?

Ojansuun ihanne on, että kaupunki voisi elää kaupunkilaisten tarpeiden, toiveiden ja epäsovinnaisten, jopa hullujen visioiden pohjalta. Olisi sosiaalisen kohtaamisen paikkoja ja luovan atmosfääriin tiloja.

Ojansuun mukaan esimerkiksi Tallinnassa Telliskiven kulttuurialueen on annettu tulla tietynlaiseksi: Se on asukkaidensa ja toimijoidensa näköinen taidekeskuksineen.

– Hämeenlinnassa ajavat aika jämähtäneet konventionaaliset (tavanomaiset) näkemykset kaupungista. Se peittää alleen luovaa tapaa ajatella, mitä tulevaisuuden kaupunki voisi olla.

– Itse soisin, että kaupungin kehittämiseksi olisi muitakin ratkaisumalleja kuin pelkästään riskisijoittamisen kautta tavoiteltava hyöty.

Viime aikoina päätöksentekoa on leimannut myös se, että päätöksiä ei ole uskallettu tehdä. Niitä on siirretty. Esimerkiksi toriparkkimyllyä on jauhettu vuosikymmeniä ja päätöksentekoa on siirretty jälleen ensi keväälle.

– Silti kaupungilla on kiire ja paine tehdä hirveällä vauhdilla jotain, että saadaan kaupunkikeskusta tietynlaiseksi. Pyritään vastaamaan niihin tarpeisiin, jotka ovat juuri nyt eli tehdään sellaisia poliittisia päätöksiä, jotka ratkaisevat tietyt ongelmat (kuten pysäköinti).

Ojansuu kertoo näkevänsä kaupungin valintana, jossa kaupunkisuunnittelu on toivotun tulevaisuuden tekemistä eikä pelkästään niihin haasteisiin vastaamista, joita on tällä hetkellä.

”Vanhan tuhoamisen vimma on käsittämätön kaupunkisuunnittelun synti”

Hämeenlinnalla on ollut ja olisi yhä edelleen paljon enemmän edellytyksiä ja mahdollisuuksia rakentaa tätä kaupunkia omaa historiaansa kunnioittaen, Ojansuu toteaa.

– Kuinka paljon täältä onkaan jo tuhottu vanhoja kortteleita ja miljöötä? Vanhan tuhoamisen vimma on käsittämätön kaupunkisuunnittelun synti. Kaupunki, jolla ei ole historiallisia juuria, ei ole elävä kaupunki. Tosin samaa on tehty joka puolella Suomea.

Hämeenlinnan keskustassa on tosin myös saatu säilytettyäkin vanhaa, kuten esimerkiksi jugendhenkinen Piparkakkutalo vuodelta 1906.