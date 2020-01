Kaupunki ja Luotsi jatkavat tammikuussa neuvotteluja, mutta toiminnan rahoitus on edelleen epäselvä

Säätiö toivoo, että se voisi valmistua vielä kuluvan vuoden ajan muutokseen. In house-asema tuo kaupungin mukaan esimerkiksi säätiön hallitukseen.

Hämeenlinnan kaupunki ja työvalmennussäätiö Luotsi jatkavat apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon mukaan jo tammikuussa neuvotteluja säätiön rahoituksesta ja palvelujen ostamisesta.

Kaupungin työllisyyspalvelusopimus loppui tiistaina ja lohkaisi säätiön reilun kahden miljoonan tuotoista pois 624 000 euroa. Säätiön toimitusjohtaja Heikki Rantalan mukaan säätiö pystyy kyllä jatkamaan toimintaansa, vaikka työllisyyspalveluilla suuria vaikeuksia onkin.

Luotsin ja kaupungin yhteistyö kompastelee pahasti, sillä osapuolilla on ristiriitaiset käsitykset ennen kaikkea siitä, havitteleeko säätiö yleensäkään in house-asemaa. Kaupungin mukaan säätiö on kieltäytynyt siitä, mutta säätiö ilmoittaa tehneensä asiasta myönteisen päätöksen marraskuussa.

In house-asema mahdollistaa suorahankinnan ilman kilpailutusta.

– Luotsi on yrittänyt saada turhaan elokuusta asti selvyyttä työllisyyspalveluihin, sillä tilanteemme on erittäin epävarma. Emme ole saaneet kaupungilta asiasta vastaavia ihmisiä kiinni, Rantala sanoo.

Epävarmuutta lisää palveluseteleihin siirtyminen. Kuntouttava työtoiminta toimii jo palvelusetelimallilla, mutta myös vammaisten päivätoiminnassa siirrytään palveluseteliin.

Luotsin kanssa neuvoteltu pitkään

Isosuon mukaan Luotsin kanssa on käyty useita neuvotteluja säätiön tilanteesta viime vuosina. Neuvotteluissa on ollut mukana kaupungin edustajien lisäksi myös edustajat Luotsin johtoryhmästä ja hallituksesta.

Apulaiskaupunginjohtaja korostaa lähettämässään sähköpostissa, että kaupungin in house-yhteisöksi hakeutuminen ei tarkoita automaattisesti suorahankintaa, mutta se voi mahdollistaa asian. Hämeenlinnan kaupunginhallitus on tehnyt jo päätöksen siitä, että työllisyyspalvelut kilpailutetaan ns dynaamisella mallilla. Kilpailutukseen voi siis osallistua myös Luotsi.

Tällä hetkellä kaupunki ei voi puuttua säätiön toimintaan, mutta in house-asema muuttaa tilanteen.

– Asema edellyttää, että kaupunki voi nimetä yli puolet päättävän toimielimen eli säätiön hallituksen jäsenistä. Tällä hetkellä näin ei ole, joten ilmeisesti säätiön sääntöjä on muutettava. Asian käsittely edellyttää säätiön kirjallista esitystä kaikille säätiön hallinnossa edustetuille osapuolille ja näiden osapuolten hyväksyntää, Isosuo kertoo.

Isosuo muistuttaa, että in house-asema mahdollistaa suorahankinnan ilman kilpailutusta, mutta ei takaa sitä. Jos yksikkö ei ole in house-asemassa niin suorahankinta ei edes ole laillinen mahdollisuus, vaan palvelu on kilpailutettava.

Yhteistyö opinahjojen kanssa lisääntyy

Luotsilla on jo nyt alkanut tai alkamassa erilaisia hankkeita esimerkiksi paikallisten oppilaitosten kanssa. Luotsissa arvioidaan olevan tänä vuonna kaikkiaan 33 000 asiakaspäivää sote-palveluiden osalta. Työllisyyspalveluissa tavoitellaan työkokeilijoiden lisäksi noin 20 palkkatukityöllistettyä.

– Tarkoituksemme on saada Luotsin palveluihin mukaan 600 asiakaspäiväksi toisen asteen keskeyttämisuhan alla olevia opiskelijoita, Rantala huomauttaa.

Luotsi aloittaa alkuvuodesta Hamkin kanssa Hyppy-hankkeen, jonka tarkoituksena on saada uutta liiketoimintaa ja rakennusosat ja materiaalit kiertoon. Luotsi toimii hankkeessa erilaisen materiaalin kierrätyksessä, jonka tarkoituksena on työllistää osatyökykyisiä ja työttömiä.

Rantala suhtautuu Hamkin ja Tavastian kanssa tehtävään yhteistyöhön ja Luotsin tulevaisuuteen erittäin toiveikkaasti. Kiertotalous on tällä hetkellä koko maassa suuri mahdollisuus.

– Meidän täytyy panostaa nyt esimerkiksi digitaalisuuteen aivan toisella tavalla kuin joskus aikaisemmin. Tosiasiassa meillä tapahtuu nyt niin paljon uusia asioita, ettei ympäristö ole pysynyt vauhdissa mukana, Rantala sanoo. HäSa

