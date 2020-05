Kaupunki ostanee Ahveniston moottoriradan yrittäjältä betonikiviä ja verkkoja – Koronakriisissä myös vuokraan helpotusta

Kaupunki on helpottamassa Ahveniston moottoriradan toiminnasta vastaavan yrityksen talousahdinkoa koronakriisissä.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ehdottaa maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Carbx Oy:lle myönnetään puolittainen maksuvapautus touko-, kesä- ja heinäkuun vuokrasta.

Järjestelyyn sisältyy se, että kaupunki ostaisi yhtiöltä sen hankkimat 45 turvaverkkoa ja 39 turva-alueen betonikiveä noin 22 000 eurolla. Ne siirtyvät moottoriradan kiinteiksi varusteiksi ja kaupungin omaisuudeksi.

Puolet kolmen kuukauden vuokrista kuitataan tuosta kauppahinnasta, joten kaupungille jää varusteista maksettavaa noin 14 000 euroa.

Yhtiö maksaa kaupungille radasta vuokraa huhtikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin 5 400 euroa kuukaudessa.

Yhtiö oli esittänyt, että kaupunki myöntäisi neljän kuukauden vuokravapautuksen ja saisi vastineeksi turvamateriaalit.

Myyntituotoista puolet on tullut ravintolasta

Vuokrahuojennus on koronakriisin aikana tehdyn majoitus- ja ravintolatoimintaa sekä yksinyrittäjiä koskevan linjauksen mukainen.

Moottoriradalla on kesällä myös ravintolatoimintaa, joka on valtioneuvoston päätösten mukaisesti pysähdyksissä toukokuun loppuun. Alueen vuokra sisältää myös ravintolatoimintaan liittyvän rakennuksen vuokran.

Vuosittain ravintolatoiminnan tuotot ovat olleet yhtiön myyntituotoista noin puolet.

Valtaosa radan liikevaihdosta tulee moottoriurheilutapahtumista. Koronavirus on pysäyttänyt käytännössä kokonaan sen toiminnan.

Carbx Oy on pandemian vaikutusten vuoksi lomauttanut kaikki työntekijänsä eikä kausityöntekijöiden työsopimuksia ole pantu täytäntöön. Osa vakuutuksista on irtisanottu.

Vielä tällä viikolla rataoperaattori Pertti Kurki-Suonio valitteli Hämeen Sanomien haastattelussa, ettei hän ollut onnistunut neuvottelemaan vuokranalennusta rata-alueen omistavan Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Jo huhtikuussa kaupunki antoi yhtiölle vuokran maksuun jatkoaikaa puoli vuotta. Lisätoimia ehdotetaan nyt moottoriradan toiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Kaupunki on tyytyväinen parannuksiin

Kaupunki on tyytyväinen siihen, että radan turvallisuutta ja siisteyttä on parannettu. Siellä on myös reaaliaikainen kameravalvonta.

Vuosikausia kestäneiden melukiistojen aikana radan äänitasoa on laskettu ja sen käyttöaikoja on lyhennetty iltaisin.

Toiminta on kaupungin mielestä vastannut hyvin ympäristöluvan ehtoja.

Yhtiö vastaa vuokra-alueen, radan, rakenteiden, laitteiden, rakennusten ja rakennelmien hoidosta ja kunnossapidosta sekä ylläpito- ja käyttökustannuksista.

Moottorirataa on parannettu selkeästi yritykselle kuuluvin, sopimuksen mukaisin investoinnein yhteensä noin 18 000 eurolla. HäSa

