Kaupunkifestivaali Valoilmiön rakentamiseen osallistuu noin tuhat lasta ja nuorta – Festivaali kierrättää yleisöä pitkin Hämeenlinnan katuja

Marraskuussa järjestettävän kaupunkifestivaali Valoilmiön rakentamiseen osallistuu noin tuhat lasta ja nuorta Aimokoulusta sekä Hämeenlinnan päiväkodeista ja kouluista. Kaikkien aikojen ensimmäisen festivaalin toivotaan laajentuvan myöhemmin valtakunnalliseksi ja saavan vielä lisää taloudellisia tukijoita.

Valoilmiön teokset sijoittuvat Hämeenlinnan keskustaan torin, Linnanpuiston ja Verkatehtaan tuntumaan. Yksi teoksista löytyy Rengosta.

– Meillä yksin ei olisi ollut rahkeita järjestää näin näkyvää tapahtumaa, mutta saimme onneksi Suomen kulttuurirahaston Hämeen rahastolta kaksivuotisen kärkihankeavustuksen. Tukijoita meillä on vasta pari, mutta toivottavasti tukijoiden määrä vielä lisääntyy, Valoilmiön vastaava tuottaja Riikka-Leena Puistola kulttuurikeskus Arxista sanoo.

Valoilmiötä tehdään kiireellä

Lapsen oikeuksien viikkoon eli 17.-19. marraskuuta ajoittuvaa Valoilmiötä rakennetaan parhaillaan kiireaikataululla.

– Valoteoksia tehdään työpajoissa kovaa vauhtia. Suurin osa teoksista on ulkona ja ne muodostavat käveltävän teosreitin. Kävijät voivat tutustua teoksiin, mutta halutessaan myös osallistua valotaidetyöpajoihin, Puistola sanoo.

Festivaalin valoteoksien valmistamisessa auttaa kaksi nimekästä valotaiteilijaa. Esimerkiksi Pinellan puistoon taidemuseon rantaan on määrä tulla teos, jossa on valokukkia. Kukkia on luvassa myös Renkoon, jossa valoteoksen tekee 120 paikallista lasta.

– Olemme kaikki uuden edessä, mutta toisaalta valtavan innostuneita tapahtumasta. Me tarvitsemme valoa tähän aikaan, Puistola huomauttaa.

Sisätiloja festivaalilla on käytössään Raatihuoneenkadulla entisessä kaupungintalossa, jossa järjestetään ainakin työpajoja.

Vaikka kyseessä onkin nimenomaan valotaidefestivaali, ei energiaa haluta tuhlata ylenpalttisesti.

– Teokset ovat esillä kolmena iltana kello 18-22. Rengon teos on nähtävissä samaan aikaan, mutta siihen liittyvä tapahtuma on vasta perjantaina, Puistola sanoo.

Lauantaina Valoilmiössä on vuorossa valotapahtuma torilla, mutta luvassa ei ole mitään kaikkien kaupunkilaisten megafestivaalia.

Valoilmiön ohjelma sekä lista yhteistyökumppaneista julkistetaan ensi viikolla.