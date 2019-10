Kaurialan kaupunginosa on monien aikakausien sekoitus – Asukkaat arvostavat rauhallisuutta ja keskustan läheisyyttä

Lasten iloiset välituntikiljahdukset kaikuvat Seminaarin koulun pihasta.

Vastapäätä Armas Launiksen kadun ja Seminaarinkadun kulmassa silmiä hivelee pinkki jugend-talo, jota asustaa lääkäri Markku Karvonen yhdessä Anita Kanervan kanssa. Romanttisessa puutarhassa solisee suihkulähde, eikä syksykään ole vielä onnistunut lakastuttamaan Kanervan sinne luomaa kukkaloistoa.

– Luumuista on ylitarjontaa. Tein juuri kokeeksi niistä mehua mehustimella, Kanerva kertoo ja poimii samalla haavilla viimeisiä omenoita puusta.

Rakenusmestari Alanen asialla

Ei ole sattumaa, että pariskunta on päätynyt Kaurialaan asumaan vuodelta 1923 peräisin olevaa taloaan.

Kyseessä on Markku Karvosen lapsuudenkoti, jonka hänen vanhempansa hankkivat vuonna 1963. Talo on yksi Kaurialan vanhimman osan eli niin sanotun Alasen alueen vanhoista puutaloista. Nimi viittaa rakennusmestari Vilho Fredrik Alaseen , jonka rakennusliike urakoi suuren osan 1900-luvun alun puutaloalueesta Kaurialan vanhan hautausmaan ja Seminaarin koulun välissä.

Karvosen äiti ja isä olivat opettajia, ja perheeseen kuului myös pikkuveli. Lapsuusmuistot saavat Karvosen valtaansa.

– Teimme kavereiden kanssa kelkoista ja polkupyöristä ralliautoja. Laitoimme niihin paljon valoja ja leikimme Timo Mäkistä . Leikimme myös pikkuautoilla, heittelimme palloa talon katon yli ja katselimme kaitafilmejä, Karvonen kertoo.

Maailmalta takaisin Kaurialaan

Opiskelu ja työ veivät Markku Karvosen vuosiksi muualle, myös ulkomaille. Hän työskenteli muun muassa vuoden Punaisen Ristin lääkärinä sotasairaaloissa Afganistanissa, Pakistanissa ja Etiopiassa.

Kun työ toi Karvosen Kanta-Hämeen keskussairaalaan vuonna 1993, hänen äitinsä muutti jugend-talosta kerrostaloon ja talo jäi Karvoselle.

– Kun on kolme lasta, oli hienoa, että kaikki koulut olivat lähellä. Se helpotti elämää.

Suojeluesitys tehty Museovirastolle

Anita Kanerva muutti taloon vuonna 2004, ja pari aloitti talon täysremontin vanhoja perinteitä kunnioittaen. Remontti vei kaikkinensa kymmenisen vuotta. Talosta on Museovirastolle suojeluesitys.

– Olemme satsanneet tähän paljon aikaa ja rahaa. Toivomme, että talo jäisi meidän jälkeemme omalle suvulle, 67-vuotiaat asukkaat toteavat.

– Sijainti on kiva. Tästä on lyhyt matka keskustaan, ja alue on rauhallinen. Aamukahvia juodessa on mukava katsella koulun pihalle. Seitsemän- ja yhdeksänvuotiaat tyttärentyttäret käyvät Seminaaria ja tulevat koulun jälkeen tähän. Vien heitä harrastuksiin, taitoluisteluun ja tanssiin, Kanerva kertoo.

Yhteisöllisyyttä alueelle ovat Kanervan ja Karvosen mukaan tuoneet muun muassa korttelikirppis sekä Ravintolapäivänä pop up -ravintola naapurissa.

– Olemme iloisia ja ylpeitä, että vanhan hautausmaan valaistus on nyt laitettu kuntoon. Toivoisimme vielä sitä ”luvattua” ketjuaitaa ympärille, Markku Karvonen vinkkaa päättäjille.

Ravintola Topcapi on toiminut Kaurialassa perinteikkään K-market Manun läheisyydessä jo 17 vuotta sijaittuaan ensin kymmenen vuotta ydinkeskustassa Keskustalossa.

Ravintolassa on yrittäjänä sen perustaja Bayram Mese tyttärensä Cansu Mesen kanssa. Poika Can Mese omistaa kiinteistön. Perhe on tullut Suomeen Turkista.

Kaurialalaiset ovat ottaneet sekä ravintolan että sitä pyörittävän perheen hyvin vastaan.

– Täällä on erittäin hyvä yhteishenki. Ohi menevät ihmiset tulevat tutuiksi ja moikkailevat. Tosi moni alueen asukkaista käy meillä lähes joka päivä. He eivät välttämättä tule syömään, vaan juttelemaan tai kahville. Puhumme ihan päivittäisistä asioista: urheilusta, ruoasta ja kaupungin asioista, Can Mese kertoo.

Hän on myös asunut Kaurialassa kolme ja puoli vuotta.

– Tämä on hyvä, rauhallinen ja suosittu asuinalue. Palvelut ovat lähellä. Yleisilme on kuitenkin vähän vanhanaikainen. Kaurialan kentällä kävin juoksemassa silloin, kun ehdin vielä urheilla, Can Mese nauraa.

Parolantien varteen on 1950-luvulla rakennettu Hämeenlinnan ensimmäiset tornitalot.

Yhdessä 8-kerroksisista taloista on asunut noin 15 vuotta Helena Illikainen , 64. Talossa on yksi rappukäytävä ja 40 asuntoa.

– Muutin tähän omakotitalosta. Näissä taloissa on tiettyä persoonallisuutta. Kiinnitin ensimmäisenä huomiota kivisiin ikkunalautoihin! Yksi syy valintaan oli myös kaupungin läheisyys.

Hän ei ole katunut päätöstään muuttaa Kaurialaan.

– Vehreys viehättää, eikä taloja ole rakennettu vieri viereen. Täällä on mukavat reitit kävelyyn, välillä myös lainakoiran kanssa.

Tornitalot sijaitsevat puretun Kaurialan koulun vieressä.

– Koulu ei minua häirinnyt, mutta kesällä koripallon peluun pauke oli aikamoista ja resonoi asuntooni viidenteen kerrokseen. Nuoriso käy viikonloppuisin ja iltaisin tontilla pussikaljalla.

– Kauriala on hyvä paikka asua. Harmi, että pullakauppa Ossin Pulla lopetti. Aamuisin oli kiva hakea tuoretta leipää. HÄSA

