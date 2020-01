Kaurialan koulun oppilaat joutuvat syömään kertakäyttöastioilta – Tulipaloa tutkitaan tuhotyönä

Kaurialan koulun paloa tutkitaan tuhotyönä, jonka seurauksena koulun keittiö on poissa käytöstä. Palmia lupaa kouluruokailun sujuvan poikkeustilanteessakin.

Kaurialan koulun tulipalo uudenvuodenaaton iltana Hämeenlinnassa aiheutti suurimmat vahingot koulun keittiölle.

Palo sai alkunsa roskakatoksesta, jonka takaa on sisäänkäynti keittiötiloihin. Hämeen poliisin rikoskomisario Marko Mäkinen kertoo, että poliisi epäilee roskakatosta tahallaan sytytetyksi. Tulipaloa tutkitaan tuhotyönä.

Poliisin tiedossa ei tällä hetkellä ole, oliko syttymiseen käytetty mahdollisesti ajankohtaan liittyen ilotulitteita ja oliko tekijöitä yksi tai useampia. Asiaan liittyviä vihjeitä poliisille ei ole tullut.

Jos koulun valvontakameroista jotain löytyy, ne Mäkisen mukaan poliisi tietenkin tutkii. Kameroiden kattavuus ei ole sata prosenttia ja vielä ei ole tiedossa, yltääkö niiden kuva esimerkiksi roskakatokselle.

Katso video tulipalon jälkisammutuksesta. Uutinen jatkuu videon jälkeen.

Koulu alkaa normaalisti

Hämeenlinnan kaupungin rakennustekninen asiantuntija Mika Metsäalho kertoo käyneensä koululla taskulampun valossa tekemässä nopean arvion aiheutuneista tuhoista.

Keittiö on poissa käytöstä. Yläkerran luokassa, roskakatoksen yläpuolella on savu- ja nokivahinkoa ja ala-aulassa oli paljon mustaa nokea.

Kaurialan koulun apulaisrehtori Teijo Savijoella on käsitys, että koulu alkaa Kaurialassa normaalisti heti tiistaina.

– Palopaikan yläpuolella on fysiikan, kemian ja matematiikan luokka. Sieltä on ikkuna rikki, ja luokassa on hajuhaittaa. Jos käy niin, ettei luokassa pysty olemaan, löydämme korvaavan luokan.

Savijoki kertoo saaneensa välittömästi tiedon tulipalosta koulun opettajilta palon aikana.

– Koulumme entinen oppilas sattui kävelemään palon aikana koulun ohi ja hän teki ilmoituksen pelastuslaitokselle. Hänelle iso kiitos. Tästä olisi ollut ainekset vakavampaankin, Savijoki toteaa.

Pelastuslaitokselle ilmoituksen tehnyt ei halunnut kommentoida asiaa Hämeen Sanomille.

Puhdistustyöt aloitetaan perjantaina

Metsäalho kertoo, että vakuutusyhtiön valtuuttama alustava vahinkokartoitus tehtiin torstaina, mutta haastatteluhetkellä Metsäalholla ei ole vielä tarkempaa tietoa kartoituksen tuloksista tai tuhojen taloudellisesta suuruudesta.

Hän ei siis pysty kertomaan, kuinka paljon tekniikkaa keittiöstä on tuhoutunut palossa ja sammutustöissä, kuinka paljon rakenteita joudutaan avaamaan ja uusimaan tai toimivatko sähköt normaalisti vaurioituneessa osassa rakennusta.

Metsäalhon mukaan vahinkosaneeraukseen erikoistunut yritys aloittaa aulan, luokkien ja käytävien siivoamisen ja puhdistamisen perjantaiaamuna. Samalla tarkentuvat myös tuhojen suuruus ja tarvittavien korjausten tarve.

Metsäalhon arvio on, että koulu pääsee normaalisti alkamaan tiistaina, vaikkakin ruokailu aiheuttaa haasteita.

– Varmasti joitain erikoisjärjestelyjä joudutaan tekemään, mutta pääosin toimintatilat ovat ok ja onhan siellä kaksi muuta rakennusta käytettävissä.

Tiskikone, uunit ja kylmiöt pois pelistä

Kaurialan koulun ruokailusta vastaa Palmia. Palmian aluepäällikkö Eija Tonteri kertoo, että he käyvät koululla perjantaina.

Palmian tiedossa on, etteivät kylmiöt, tiskikone ja uunit ole käytettävissä. Tonterin mukaan koululla ei ollut isoja varastoja. Kuormat olivat tilattu vasta ensi viikolle. Jatkossa tavarat kierrätetään muiden keittiöiden kautta.

– Keittiö on pois käytöstä pidempäänkin, mutta yritämme saada ruokailut järjestettyä. Ruoat tuodaan kuumana keskuskeittiöltä päivittäin ja aluksi mennään kertakäyttöastioilla.

Esimiehet aikoivat olla itse paikalla tiistaina varmistamassa, että ruokailu poikkeuksellisessa tilanteessa sujuu.

– Katsomme tilanteen päivä kerrallaan, mutta emme lähde eväsaterialla liikenteeseen. Pyrimme tarjoamaan ruokalistan mukaisia ruokia.

Tonteri suhtautuu ruokailun onnistumiseen optimistisesti poikkeavassakin tilanteessa.

– Onhan meillä keittiöiden remonttienkin takia väliaikaisruokailuja ja käytetty muita tiloja ruokailuun. Ei tämä niin uusi asia ole, mutta kyllähän tästä ylimääräistä harmia on. HäSa

Kaurialan yläkoulu Torikadulla sijainnut Kaurialan koulu purettiin vuoden 2018 lopulla sisäilmaongelmien takia. Kaurialan yläkoululaiset ovat olleet syksystä 2015 lähtien väistössä Myllymäessä kolmessa kiinteistössä, jotka olivat aiemmin Hämeen ammattikorkeakoulun käytössä. Torikadun tontille suunnitellaan uutta yläkoulua.

