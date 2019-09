Kävelykatu Reskalle yrityskenttää yhdistävä toimitila Parkki

Tavoitteena on saada saman katon alle noin 50 yritystä ja toimijaa sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Hämeenlinnan ydinkeskustaan, kävelykatu Reskalle, rakentuu uusi yrityskentän toimijat yhdistävä toimintakonsepti Parkki Business Park.

Kyseessä ei ole ainoastaan nykyaikainen toimitilakokonaisuus, vaan uusi tapa toimia saman katon alla. Ainutlaatuiseksi Suomen mittakaavassa Parkin tekee se, että mukaan on lähdössä sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita.

– Parkki tukee erinomaisesti ajatusta mahdollistavasta kaupungista, joka luo alustoja yrittäjyydelle. Parkissa ideat, tekijät ja palvelut kohtaavat ja tuovat vilskettä kaupungin keskustaan. Parkki toimii kaupunkikehityshankkeiden ja kaupungin viestinnän näyteikkunana, visioi Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä .

Linnan Kehitys oy on ollut veturin roolissa, kun kokonaisuutta on rakennettu ja toimijoita kerätty yhteen. Tavoitteena on saada saman katon noin 50 yritystä ja toimijaa.

– Konsepti on tarkoitus rakentaa toimijoiden kanssa yhdessä ja avoimesti. Ensimmäinen toimintavuosi näyttää, millaiseksi toiminta muodostuu, linjaa Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Kari Saarinen .

Linnan Kehitys on vuokrannut toimitilakokonaisuuden OP Etelä-Hämeeltä. Toimitilaa ja muita yhteistyömuotoja tarjoaa ja vuokraa Linnan Kehityksen lisäksi Verkatehtaalta Parkkiin muuttava yritysyhteisö Crazy Town.

– Paikka sopii yrityksille ja tiimeille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaa yhdessä muiden kanssa. Yritykset saavat kontakteja, lisää kauppa ja uutta osaamista. Tuoreet yritykset hyötyvät ympärillä olevasta kokemuksesta. Konkarit saavat puolestaan mahdollisuuden uudistua, kertoo Mikko Markkanen Crazy Townista.

Parkki luodaan OP Etelä-Hämeen omistamaan talo-osakeyhtiö Keskiön tiloihin.

Noin tuhat neliötä Raatihuoneen- ja Kasarmikadun kulmatalosta remontoidaan vuoden loppuun mennessä Parkin käyttöön. Tiloissa ovat aiemmin toimineet muun muassa kahvila-ravintola Mikaela’s Room, Suomalainen Kirjakauppa ja Kenkä-Oscar.

Investoinnin arvo on noin 1,25 miljoonaa euroa ilman alvia.