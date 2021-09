Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä

Verkossa on mainoksia, joissa olevien linkkien väitetään johtavan Omakantaan, Kela varoittaa. Mainosta klikkaamalla päätyy rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle. Kyseessä on tietojenkalastelu, jonka tarkoituksena on varastaa henkilötietoja ja kirjautumistietoja, kuten pankkitunnustietoja. Tietoturvasyistä arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta, ei pidä koskaan lähettää sähköpostitse. Kanta-palvelut tai Kela ei koskaan kysy niitä sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kela muistuttaa, että Omakanta-palveluun kirjaudutaan…

