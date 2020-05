Kelan Hämeenlinnan palvelupiste on kesällä normaalisti auki - Forssassa asioidaan keskikesällä vain ajanvarauksella

Kela pitää kaikki Kanta-Hämeen palvelupisteensä avoinna ensi kesäkaudella.

Hämeenlinnan palvelupiste on kesän ajan avoinna joka arkipäivä kello 9-16.

Forssan palvelupiste muuttaa kesäkuussa kaupungintaloon, jonka takia se palvelee kesäkuun 29. päivästä lähtien kuukauden ajan vain ajanvarauksella.

Riihimäen palvelupiste on kesällä auki normaalisti tiistaisin ja torstaisin kello 9-12 sekä muina aikoina ajanvarauksella.

Kelan palvelupisteissä on kevätkaudella ja koronaviruksen aiheuttamien sulkemisten aikana käynyt vähemmän asiakkaita kuin yleensä.

Kelan mukaan asioinnin painopiste on siirtynyt puhelinpalveluun, joka on auki normaalisti myös kesällä. Jonotusaika puhelinpalveluun on keskimäärin noin kolme minuuttia.

Tartuntariskin takia Kelan palvelupisteissä neuvontaa saa vain palvelutiskissä ja sisäänpääsyä voidaan tarvittaessa rajoittaa.