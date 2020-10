Kenakkala ehdottaa Hämeenlinnan tuloveroprosenttiin 0,25 prosenttiyksikön korotusta - kiinteistöverot ennallaan

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että kaupungin tuloveroprosenttia korotettaisiin 0,25 prosenttiyksikköä. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, on vuoden 2021 tuloveroprosentti 21,25. Kuluvana vuonna tuloveroprosentti on kaupungissa ollut 21,0....

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että kaupungin tuloveroprosenttia korotettaisiin 0,25 prosenttiyksikköä. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, on vuoden 2021 tuloveroprosentti 21,25. Kuluvana vuonna tuloveroprosentti on kaupungissa ollut 21,0. 0,25 prosenttiyksikön muutos toisi kaupungin kassaan noin 3 miljoonan euron lisätulot. Sen sijaan kiinteistöveroprosentteihin ei ole tulossa korotusta. Päätösehdotus kaupunginhallitukselle on, että esimerkiksi yleinen kiinteistöveroprosentti…