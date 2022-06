Hämeenlinnalaisillekin tuttu kenttämestari palasi kokin töistä takaisin golfkentälle

Risto Tidenberg, 53, on tullut haastatteluaamuna neljäksi töihin. Karelia Golfin kenttämestarina toista vuotta toimiva Tidenberg haluaa ehtiä tehdä aamun kierroksensa kentällä ennen ensimmäisten pelaajien saapumista.

– Viheriön nurmikko leikataan ja reiät vaihdetaan joka päivä, Tidenberg kertoo Kontioniemen kentän aamurutiineista.

Monesti Tidenberg hoitaa aamurutiinin itse, mutta kaikkiaan kentästä huolehtii viisihenkinen porukka. Tekemistä riittää, sillä pelkästään alue, jolta nurmikko leikataan säännöllisesti, on noin 40 hehtaarin kokoinen. Kenttäporukka vastaa myös koneiden huollosta itse.

– Se on todella oleellista, että oma väki osaa tehdä myös huollot, Tidenberg kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kontioniemeen pitkän uran golfkentillä tehnyt Tidenberg päätyi, kun edellinen kenttämestari Aki Martikainen jäi noin vuosi sitten eläkkeelle.

Sitä ennen golfkenttiin erikoistunut puutarhuri Tidenberg ehti työskennellä muun muassa Kerigolfissa, sekä Tawast Golfissa Hämeenlinnassa ja Hattula Golfissa. Välissä hän pohti jopa alanvaihtoa ja kouluttautui kokiksi mutta palasi kuitenkin golfkentille.

– Opiskeluaikanani ihastuin golf­kentän kauneuteen, ja siihen jäin kiinni. Päivääkään en ole vielä katunut päätöstäni, Tidenberg sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vaikeita hetkiä golfkentän hoidossa silti on. Jos kentän nurmikolle on tapahtunut tuhoja esimerkiksi talven aikana, tilanne voi olla kenttämestarille lannistava. Palaute harvoin ainakaan helpottaa tuskaa, sillä kun kentällä on jokin pielessä, kenttämestari saa kuulla asiasta, pystyi ongelmia ratkaisemaan nopeasti tai ei.

Tällä hetkellä Etelä-Suomessa tilanne on Tidenbergin mukaan kamala monella kentällä, sillä talvi tuhosi nurmea laajalti. Tidenberg tietää asian hyvin, sillä hänen poikansa toimii kenttämestarina Etelä-Suomessa.

Tidenberg on tyytyväinen siihen, että saa itse nyt työskennellä Kontioniemessä, joka selvisi tällä kertaa talvesta hyvin. Jääpoltetta tai lumihometta ei kentältä keväällä juurikaan paljastunut.

– Hyvä kentän kunto heijastuu koko henkilökuntaan ja pelaajiinkin, Tidenberg uskoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kun Tidenbergiä kuuntelee, käy selväksi, ettei täydellisyyden tavoittelu sovi hyvin yhteen kenttämestarin työnkuvan kanssa.

Suurella kentällä nimittäin riittää aina parannettavaa. Jos katseensa kohdistaa liian tarkasti yksityiskohtiin ja ongelmiin, luvassa on vain stressiä ja verenpainetta. Jälkimmäiseen Tidenberg tosin kertoo saaneensa lääkityksen.

– Mutta on siinä elämäntavoillakin ollut tekemistä, Tidenberg sanoo.

Oman katseensa Tidenberg on oppinut kohdistamaan suureen kuvaan: miltä kenttä kaikkiaan näyttää ja onko ennen kaikkea viheriö eli reikää lähimpänä oleva, erittäin matalaksi leikattu nurmialue kunnossa.

Reuna-alueiden puskien voikukkia Tidenberg ei enää edes näe.

– Viheriö on kaikkein tärkein. Vaikka kenttä olisi muuten kamalassa kunnossa, pitää viheriön olla hyväkuntoinen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kontioniemen viheriöille Tidenberg kylvää vähitellen omaa suosikkilajikettaan eli rönsyrölliä. Se erottuu jo nyt viheriöllä tummempisävyisinä alueina kuin aiemmin vallalla ollut kylänurmikka.

Vaikka tekeminen ei lopu, kun samanaikaisesti täytyy muistaa miettiä leikkaamista, kastelua, kylvämistä ja montaa muuta asiaa, Kontioniemessä kävellessään Tidenberg saa olla tyytyväinen.

Viime vuonna Karelia Golf nousi valtakunnallisessa kenttärankingissa sijalle 33, mikä oli 14 pykälää edellisvuotta korkeampi.

– Tänä vuonna noustaan taas, Tidenberg ennakoi.