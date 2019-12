Kepparitiimin tallissa valmistuu valioita - Hattulalaisen nyrkkipajan tuotteita viedään Australiaan asti

Viisitoistavuotias Julia Aarrekivi pyörittää yhdessä äitinsä Virva Klaasion kanssa Taikakepparit Oy:tä, jonka tuotteita tilataan aina Australiaa myöten. Hämeen Uusyrityskeskus ry palkitsi marraskuun lopussa hattulalaisfirman Vuoden uusyrittäjä 2019 -tittelillä.

– Kaikki alkoi vuonna 2013, kun luokkakavereillani oli keppihevosia ja minäkin halusin sellaisen. Aloin sitten tehdä sellaista äidin avustuksella, mutta ei siitä kovin kaunista tullut, Aarrekivi kertoo.

Sitkeästi hän jatkoi keppihevosten kehittelyä parin vuoden ajan.

– Piti saada erilainen keppihevonen, ja niitä piti olla monta. Pian kaveritkin halusivat sellaisen, sitten kavereiden kaverit. Siitä se lähti.

Tyttärelle oma toiminimi

Kun keppareiden suosio vain kasvoi, päätti perhe perustaa tyttären nimiin toiminimen. Yritys muutettiin pian äidin ja tyttären omistamaksi osakeyhtiöksi, jolla on oma verkkokauppa.

– Verkkokauppa räjäytti kysynnän. Tuotanto kulkee koko ajan kädestä suuhun, sillä teemme uniikkeja keppihevosia. Tekeminen on hidasta, vaikka meillä on oma mallisto, Aarrekivi sanoo.

Lajin harrastajana hän tietää, mikä keppareissa kiehtoo.

– Lajissa on hyvä yhteishenki ja se on ihan oma maailmansa. Keppariharrastus ei ole enää pelkkää lasten leikkimistä, vaan nykyisin on paljon järjestettyä toimintaa, kuten kilpailuja ja risteilyjä.

Työntekoa koulunkäynnin ohessa

Parolan yläkoulua käyvä Julia Aarrekivi tekee töitä minkä opiskelulta ehtii. Myös kesäloma kului työn merkeissä.

– Tässä on oppinut vastuuta. Jos jonkin asian aloittaa, pitää se hoitaa loppuun asti. Kun tilauksia tulee, ei niitä voi noin vain jättää. Tämä on inspiroivaa työtä. Jos tähän kyllästyisi, on vaikea kuvitella, että tätä tekisi.

Ensi keväänä Aarrekivellä on edessään ammatinvalinta.

– Oma ala on edelleen mietinnässä. En kuitenkaan kokonaan halua tätä työtä jättää, ja jokin sellainen ala voisi olla kiinnostava, mitä voisin hyödyntää yritystoiminnassa.

Käsityö vaatii aikaa

Nyt on meneillään kuumin joulusesonki. Keppihevosten valmistaminen on käsityötä. Vaikka kaikki työvaiheet on hiottu mahdollisimman nopeiksi, ottaa yhden keppihevosen tekeminen silti helposti 1–2 työpäivää.

Yritys työllistää Virva Klaasion kokopäiväisesti. Lisäksi firma käyttää pääsääntöisesti yhtä alihankkijaa varusteiden valmistuksessa.

Kun tilauksia satelee enemmän kuin tiimi pystyy tekemään, joutuu yritys välillä myymään ei-oota. Toistaiseksi tähän ei ole keksitty ratkaisua:

– Käsityönä tehtyä tuotetta ei pysty oikeastaan enempää nopeuttamaan ilman, ettei laatu laske, Klaasio pohtii.

Menestys yllätti

Neljässä vuodessa yrityksen kehitys on ollut huima.

– Varmaankin hinta–laatu-suhde on kohdallaan, arvelee Klaasio menestyksen salaisuutta.

Onko jokin yllättänyt tässä menestystarinassa?

– Suosio on kyllä yllättänyt, mutta onhan sen eteen tehty kovasti töitäkin. Taikakepparin brändäys kesti kaksi vuotta vuodesta 2013 vuoteen 2015.

Vaikka menestys on ollut tähän asti huikea, ei Klaasiolla ole tulevaisuuden suhteen odotuksia.

– Katsotaan mitä tuleman pitää ja minne markkinat kehittyy. Toimijoita alalla on jo paljon enemmän mitä vuonna 2015.