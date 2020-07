Kerro kuvalla: Mikä sinua on ilahduttanut tänä kesänä?

Kuluva kesä on ollut monella tavalla poikkeuksellinen. Koronapandemian takia kevät vietettiin omissa oloissa joko neljän seinän sisällä tai luonnossa.

Kesän myötä tilanne on alkanut lähestyä normaalia, kun esimerkiksi pienimuotoiset kesätapahtumat on sallittu, kotimaan matkailu on ennenäkemättömän vilkasta ja ravintolat ja kahvilat ovat avanneet ovensa ja terassinsa.

Onko sinua ilahduttanut tuttu kulttuuritapahtuma, esimerkiksi kesäteatteri? Oletko nauttinut luonnosta antimineen? Oletko matkustanut uuteen kotimaan kohteeseen? Vai ilahduttaako lähimmäisen lämpö?

Lähetä ilon aiheestasi kuva ja pieni tarina Hämeen Sanomien toimitukseen ja osallistu kesäiseen kuvakisaan. Kuvia julkaistaan sekä Hämeen Sanomien printti- että verkkolehdessä ja sovelluksessa.

Lähetä valokuvasi yhteystiedoillasi ja puhelinnumerollasi varustettuna osoitteeseen ajastin@hameensanomat.fi tiistaihin 4. elokuuta mennessä.

Palkitsemme raatimme mielestä kolme parasta kuvaajaa elokuvalipuilla. Liput ovat voimassa ensi vuoden toukokuulle.