Hämeenkadulla Riihimäellä on syttynyt kerrostalossa tulipalo. Kerrostalon ullakolla on tulipalo, joka on levinnyt kerrostalon kattorakenteisiin. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan palossa ei ole tullut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen hieman ennen kello 15.30, ja sammutustyöt olivat vielä pari tuntia myöhemmin kesken. Talon asukkaat on jouduttu evakuoimaan. Juttua päivitetty 11.12. klo 18 tiedolla asukkaiden evakuoimisesta….

