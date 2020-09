Kertausharjoitukset jatkuvat koronatauon jälkeen – Sotilaat valtaavat Pullerin urheiluhallit loka-marraskuun vaihteessa

Panssariprikaatin Mekanisoitujen joukkojen harjoitus (MEKH) näkyy Hämeenlinnassa etenkin Säästöpankki- ja Loimua-Areenoilla, jotka ovat loka-marraskuun vaihteen harjoitusjoukon käytössä.

Harjoituksessa käytettävät ajoneuvot ovat Pullerilla käytännössä torstai-illasta maanantaihin saakka. Peruutuksia harjoitusvuoroihin joudutaan tekemään kuitenkin vain torstai-iltana, sillä hallien talvikausi alkaa vasta myöhemmin marraskuussa.

28. lokakuuta alkavat harjoitukset kestävät Parolannummella viikon ja jatkuvat heti seuraavalla viikolla Niinisalossa. Niinisaloon siirtyy noin 700 reserviläistä.

– Kertausharjoitukset peruttiin elokuuhun asti ja toimintaa on käynnistetty sen jälkeen pikkuhiljaa. Tämän harjoituksen järjestämistä mietittiin koko kesä. Onneksi harjoitus toteutuu, sillä meidän on hyvä päästä päivittämään reserviläisten ja varusmiesten osaamista. Harjoituksen merkitys on korostunut tänä vuonna, panssariprikaatin apulaiskomentaja, eversti Kari Kaakinen kertoo.

Pitkät valmistelut

Kertausharjoituksista ja vapaaehtoisista harjoituksista peruttiin puolustusvoimissa koronan takia kevät- ja kesäkaudella kaikki joukkojen harjoitukset.

Syksyllä kansalliset harjoitukset pyritään pitämään Kaakisen mukaan vuosisuunnitelman mukaan.

– Varusmieskoulutus on hyvää pienryhmäkoulutusta. Se on kuitenkin ihan toista kuin suurempien joukkojen harjoitukset, Kaakinen painottaa.

Mekanisoitujen joukkojen harjoitusta (MEKH) on valmisteltu Panssariprikaatissa jo pitkään. Perustamisharjoituksessa reserviläiset ovat suunnitelleet ja toteuttavat joukkojen muodostamisen.

800 reserviläistä

Harjoitus näkyy Hämeenlinnassa ainakin siinä, että panssariajoneuvoja ja materiaalia siirretään kaupungin eri puolille jo hyvissä ajoin. Harjoituksen ovat organisoineet reserviläiset.

Kertausharjoituksiin on tulossa noin 800 reserviläistä kahdessa eri ryhmässä. Toisessa on toimivaan joukkoon sijoitettuja nuorempia reserviläisiä ja toisessa 25-60-vuotiaita kokeneita reserviläisiä.

– Taitojen päivittäminen onnistuu parhaiten kentällä. On tärkeää opetella toimimaan ryhmässä ja toisaalta myös kerrata johtamisen eri tasoja. Se ei ole koskaan kovin yksinkertaista, Kaakinen sanoo.

Korona sai puolustusvoimat perumaan kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset elokuuhun asti. Kaakinen on hyvillään, että mekaanisten joukkojen harjoitus MEKH-harjoitus kuitenkin päätettiin järjestää. Hän luottaa siihen, että fiksut reserviläiset osaavat varautua koronaan, eikä harjoitukseen tulla sairaana..

– Tottakai harjoitus järjestetään nyt väljemmin kuin tavallisesti ja mahdollisuuksia käsien pesemiseen lisätään. Panssarivaunussa eivät turvavälit tai maskin käyttäminen kuitenkaan onnistu, Kaakinen pohtii.