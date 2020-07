Kesähelteillä koirakin haluaa viileään veteen – Uittopaikkojen lisäksi koirat saavat uida lähes kaikkialla

Koirien uittamisesta ja siihen liittyvistä säännöistä ei aina olla tietoisia. Ilman remmiä uivien koirien omistajien on syytä olla valppaana.

Koirien uittaminen kesäisin aiheuttaa eripuraa ja riitelyä koiranomistajien ja muiden rannan käyttäjien välillä.

Lukijamme kertoi viestissään, että ihmiset eivät usein ole tietoisia koirien uittamisen säännöistä. Koiran uittaja voi saada valituksia, vaikka siihen ei ole aihetta.

Koiraa on luvallista uittaa lähes kaikkialla yleisten ja yksityisten uimarantojen ulkopuolella.

Koirien uittaminen yleisillä tai yksityisillä uimarannoilla ei ole sallittua. Monesta kaupungista ja kunnasta löytyy erikseen koirille suunnattuja uimarantoja.

Etelä-Hämeen kennelpiirin varapuheenjohtaja Elina Joutsenen mukaan koirarannat soveltuvat usein paremmin uittamiseen.

– Tärkeintä koirien uittopaikassa on tasaisesti syvenevä pohja, joka on joko kivinen tai hiekkainen. Tällöin erikokoisten koirien on helppo käydä uimassa.

”Totta kai koira voi käydä melkein missä vain uimassa, mutta ei se kaikkialla kivaa ole.”

Esimerkiksi koiraa uimaan opettaessa uimapaikan pohjan on myös hyvä olla sellainen, jossa koiran vieressä liikkuvan ihmisen on turvallista kulkea.

Tietoa koirille sopivista rannoista ei aina ole helppoa löytää. Joutsen toivookin, että tietoa rannoista jaettaisiin aktiivisemmin, vaikka kartan muodossa.

– Tieto hyvistä rannoista kulkee lähinnä koiranomistajien keskuudessa. Totta kai koira voi käydä melkein missä vain uimassa, mutta ei se kaikkialla kivaa ole.

Janakkalasta ja Hämeenlinnasta löytyy useita koirarantoja

Koirien uittamisessa riita voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun koirien uittopaikka ja yleinen uimaranta ovat lähellä toisiaan.

Hämeenlinnasta löytyy neljä koirien uittopaikkaa. Nämä sijaitsevat Varikonniemessä, Katumajärvellä, Vikmaninlahdella ja Alajärvellä.

Janakkalan kunta tarjoaa kolmea eri rantaa koirien uittopaikoiksi. Rannat löytyvät Turengissa Ahilammelta ja Tervakoskella Tietyn venerannasta sekä Tammirannan rantareitin varrelta.

Usein rannoilla ilmoitetaan erikseen, että ne ovat käytössä koirien uittamiseen. Silti konflikteja voi syntyä.

– Ihmiset voivat pelätä joitain koiria. Koiran käytös voi vaikuttaa joskus uhkaavalta, Joutsen kertoo.

Janakkalan kunnan rakennuttaja-valvoja Eero Simola kertoo, että pääosin koirarannoilla uittaminen sujuu rauhallisissa merkeissä.

”Koiran pitää olla hyvin koulutettu ja totella käskyjä”

Joutsenen mielestä tärkeää koiran uittamisessa on muistaa varovaisuus, mikäli koira ui vapaana.

Koira ui usein ilman hihnaa, sillä se on helpompaa. Silloin hihna ei jää jumiin rantojen kasvillisuuteen, eikä koira aiheuta hengenvaaraa itselleen.

Koira on pidettävä kiinni hihnassa, tai niin lähellä, että se on välittömästi kytkettävissä 1.3–19.8 välisen ajan. Kiinnipitoaika johtuu luonnoneläinten, kuten lintujen rauhoituksesta pesimisaikana.

Simola muistuttaa, että vaikka suurin osa koirista on tottelevaisia, täytyy koiran olla omistajan hallinnassa, mikäli se ui ilman remmiä.

Myös Joutsen painottaa koiranomistajan vastuuta ja huolellisuutta koiran uidessa vapaana.

– Koiran pitää olla hyvin koulutettu ja totella käskyjä. Omistajan on myös silloin oltava valppaana ja seurata ympäristöä. On pystyttävä ennakoimaan tilanteita ja reagoimaan ennen koiraa, jos jotain yllättävää tapahtuu. HäSa