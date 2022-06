Kesähittejä, rekikoirien lomailua ja parisuhteita – Hämeen Sanomien näköislehti ilmestyy joka päivä läpi juhannuksen

Hämeen Sanomien näköislehti ilmestyy verkossa ja sovelluksessa jokaisena päivänä myös juhannuksen ajan. Löydät juhannuksen näköislehdet Näköislehti-sivulta – klikkaa sinne vaikka tästä!

Kesäisten pyhäpäivien viettoa viihdyttävät muun muassa nämä kiinnostavat haastattelut:

1. Tiina Hakkarainen, 27, ja Miro Teittinen, 31, ovat olleet kolme vuotta onnellisesti avioliitossa. Heidän parisuhteensa salaisuus on, että se ei noudata perinteisiä normeja.

– Kun aloimme tapailla, puhuimme paljon parisuhteisiin liittyvistä normeista ja odotuksista. Tiesimme alusta asti, että tulisimme olemaan avoimessa suhteessa, Hakkarainen kertoo.

2. Nyhtökauran äiti Maija Itkonen kehittelee parhaillaan uusia ruokaan liittyviä ideoita. Tällä hetkellä Itkosella on työn alla kanaton muna eli bioreaktorissa tuotettu eläinvapaa valkuainen.

– Nyhtökauran alkuaikoina kaikki sanoivat, että tämä on liian pieni markkina, ei täällä kannata. Nyt näemme, että kysyntä ja tarjonta kasvavat. Se todistaa, että vegekenttä on kiinnostava, siellä tapahtuu, ja siellä myös käytetään rahaa, Itkonen sanoo.

3. Miten rekikoira viettää kesää? Hyvin rennosti. Kernel ja muut Juha Romppasen alaskanhuskyt juoksevat talven mittaan 500–5 000 kilometriä. Niiden kesäloma kestää huhtikuusta elokuuhun.

– Ne nauttivat suuresti myös siitä, että siinä missä ihmiset tavoittelevat rantakuntoa, rekikoirille lisätään kesän aikana massaa. Laihtumaan ne eivät saa päästä missään tapauksessa, Romppanen toteaa.

4. Millainen on hyvä kesähitti? Se voi olla pelkkää bailausta, mutta siinä voi olla myös syvällisempi taso. Tarttuva kertosäe on kuitenkin pakollinen, kertoo musiikkikasvatuksen apulaisprofessori Suvi Saarikallio. – Musiikin kannalta oleellista on, että kesämusiikki on rytmikästä, ei ainakaan kovin hidastempoista.

5. Jos haluat nähdä unelmahöttöä, mene naivistiseen taidenäyttelyyn. Sellainen on muun muassa Naivistit Iittalassa -näyttely, jossa keskiössä ovat tänä vuonna muun muassa kissataulut. – Teos menee tajuntaan ilman, että tarvitsee edes ajatella, sanoo näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja.