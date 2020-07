Kesäkuu oli koronan kurittamille kyläkaupoille pelastus: "Joka ikinen, joka on meillä töissä, joutui juoksemaan tuli perseen alla"

Koronarajoitusten keventyminen alkukesästä sattui kyläkaupoille sopivaan aikaan.

Alvettulan kyläkaupan yrittäjällä Marianne Niirasellä on kesällä ollut tavalliseen tapaan kädet täynnä töitä. Huhti- ja toukokuu olivat kyläkaupalle vaikeita, mutta kesäkuussa myynti nousi roimasti, kun helle ja koronarajoitusten vapautus tulivat käsi kädessä.

– Meidän kesäkuu oli ihan hurja! Joka ikinen, joka on meillä töissä, joutui juoksemaan tuli perseen alla.

Kesäsesonki on Alvettulan kyläkaupalle elinehto, kuten se on useimmille mökkiläisten suosiossa olevalle kaupalle. Kyläkaupat ja kioskit ovat myös hyvin alttiita sään vaihteluille.

– Kun on hieno sää ja helle, asiakkaita riittää. Jos sataa, on paljon rauhallisempaa, Niiranen kertoo.

Ruokavirasto jakoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa tukea kyläkaupoille, sillä niitä suljetaan Suomessa kovaa vauhtia. Kanta-Hämeessä kolme kauppaa haki tukea, mutta yksikään ei täyttänyt tuen saamisen kriteereitä.

Lomalaiset ovat piristäneet myyntiä

Lammilla toimivan Lieson kioski-kahvilan alkukesä oli hiljainen, mutta nyt lomalaiset ovat piristäneet myyntiä. Omistaja Jari Salmi uumoilee, että viime kesän myynnistä jäädään kuitenkin jälkeen.

Vuonna 2016 toiminnan aloittanut kioski-kahvila sijaitsee entisen kyläkaupan tiloissa. Kioski on auki ympäri vuoden ja kesäisin Salmi paiskii töitä joka ikinen päivä.

– Ei yrittäjänä voi tunteja laskea. Jos on tukkureissuja, niin aamulla on viiden–kuuden aikaan lähdettävä ja kun hommista täältä pääsee, kello on ehkä kahdeksan illalla.

Vesilelut käyvät kaupaksi Hauholla

Kauppa käy myös Juhan kesäkaupalla Hauholla, mutta kesä on ollut rauhallisempi kuin aiemmat.

– Mökkiläisiä on lauantaisin vähemmän liikkeellä. Ja ihmiset ottavat oikeasti turvavälit tosissaan, ei täällä paljon halailemaan tulla, kertoo yrittäjä Juha Hippeläinen.

Juhan kesäkauppa houkuttelee kesäasukkaita ostoksille Hauholla jo neljättä kesää.

Tänä kesänä ihmiset ovat panostaneet vesileluihin ja muutenkin vapaa-aikaan. Mökkiläisten tarpeisiin on pyritty kesäkaupalla vastaamaan: kaupan piha on täynnä grillejä, sup-lautoja ja jättimäisiä uimaleluja.

Korona arvelutti keväällä sen verran, että kesäapulainen jäi palkkaamatta Juhan kesäkauppaan tänä vuonna. Ainoana työntekijänä Hippeläinen on saanut puskea täyttä viikkoa.

– Tämä on elämäntapa, Hippeläinen kuvailee.

Asiakasta palvellaan kellonajasta riippumatta

Hippeläinen on tehnyt koko ikänsä kauppaa. Hän tietää, että asiakkaiden auttaminen on kaiken A ja O.

– Monta grilliä olen myynyt niin, että asiakkaalla on ollut grillattavaa mukana ja he haluavat samana päivänä päästä grillaamaan. Olen sanonut, että menee tunti ja tuon grillin.

Kauppiaaseen luotetaan niinkin paljon, että välillä työ jatkuu vuorokauden ympäri. Eräänä lauantai-iltana asiakas oli puhelimessa tiedustellut, olisiko Hippeläisellä myydä tietynkokoista veneentappia.

– Olin juuri päässyt saunaan! Pihassa oli kaksi venettä, niin menin sitten mittailemaan. HÄSA