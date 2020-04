Rippikoulua voi käydä myös verkossa, mutta kuinka käy kesän rippileireille? "Syys- tai joululoma voivat olla vaihtoehtoisia ajankohtia"

Evankelis-luterilaisten seurakuntien ensi kesän rippileirien ja päivärippikoulujen toteutuminen suunnitellulla tavalla on tällä hetkellä epävarmaa koronavirusepidemian ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi.

– Tässä poikkeustilanteessa ihmisten terveys ja sitä turvaavat viranomaismääräykset ovat ehdoton lähtökohta, joka ohjaa seurakuntiakin. Leirejä järjestetään, kun viranomaiset ovat antaneet siihen selkeän luvan, rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen Kirkkohallituksesta tiedottaa.

Siirto vai etäopetus?

Seurakunnat ovat jo tahoillaan miettineet, mitä vaihtoehtoja on sille, jos esimerkiksi alkukesän leirejä ei voida järjestää. Käytännössä päävaihtoehtoja on kaksi: joko leirin siirtäminen myöhempään ajankohtaan tai rippikoulun järjestäminen etäopetuksena. Jos rippikoulu pidetään etäopetuksena, konfirmaatio järjestetään, kun tilanne sen sallii.

– Mikäli epidemiasta toipuminen vie kesän yli, koulujen syys- tai joululoma voivat olla vaihtoehtoisia ajankohtia leireille. Kaikilla seurakunnilla ei kuitenkaan ole tähän mahdollisuutta. Ratkaisut tulevat olemaan erilaisia eri puolella Suomea, koska rippikoululaisten määrä ja tilojen saatavuus eroavat suuresti seurakunnittain, Jari Pulkkinen ennakoi.

Seurakunnat lupaavat tiedottaa rippikoululaisia ja heidän perheitään heti, kun asiat selkiytyvät.

Suunniteltuun aikaan tavalla tai toisella

Janakkalan nuoriso- ja rippikoulutyön pappi, seurakuntapastori Petra Niemi kertoo, että tällä hetkellä tilanne on vielä avoin.

– Leiri on nimenomaan monelle nuorelle se juttu, mitä on haluttu. Jos rajoitukset poistuvat ja voimme turvallisesti järjestää leirit, totta kai me niin teemme. Meillä on Janakkalassa nyt kuitenkin sellainen linjaus, että rippikoulu pidetään tavalla tai toisella sinä ajankohtana kun se on sovittu. Konfirmaatio voi sitten olla myöhemmin.

Niemen mukaan syynä tälle on se, ettei seurakunnan työvoima veny isoihin aikataulumuutoksiin. Jos rippikouluja siirrettäisiin esimerkiksi loppukesään, siitä kärsivät muut kirkolliset toimitukset. Myös työntekijöiden lomat pitäisi jotenkin saada mahtumaan kalenteriin.

Petra Niemi pohtii myös sitä, että jos kokoontumisrajoitukset poistuvat, voisivatko riskiryhmiin kuuluvat siitäkään huolimatta osallistua vielä kesän rippileireille.

– Se voisi olla mahdollista, että jos jokaiselta leiriltä putoaa pois muutama riskiryhmään kuuluva, voitaisiin heille ehkä järjestää yksi rippileiri syyslomalla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Siirto vaikuttaisi myös muuhun toimintaan

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntapastori Minna Lappalainen arvioi, että päätöksiä esimerkiksi kesäkuun alkupuolen leireistä on todennäköisesti tehtävä huhtikuun aikana.

– Sen haluaisin koteihin viestittää, että älkää olko huolissanne. Jos rippikoulua ei pystytä toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaan, toteutuu se joka tapauksessa tämän vuoden aikana jollakin tavoin.

Koska moni nuori on odottanut nimenomaan rippileiriä, on mahdollista, että niille yritetään etsiä uutta ajankohtaa loppukesästä, syksystä tai talviajalta. Tällöin kuitenkin esimerkiksi leirikeskuksiin suunnitellut muut tapahtumat voivat joutua väistämään. Siirroilla olisi kuitenkin väistämättä vaikutusta myös seurakunnan muuhun toimintaan ja varsinkin nuorisotoimintaan.

Sekin voisi olla mahdollista, että rippikoulun normaalisti viikon mittainen leiriosuus pidetään tavallista lyhyempänä ja etäopetuksen määrää lisätään.

Perheille tietoa, heti kun sitä on

– Perheet tietysti odottavat sitä, milloin tietoa rippileirien kohtalosta tulee. Tiedotamme heti, kun jotakin tietoa on, sanoo Hattulan kirkkoherra Virpi Järvinen.

Hänen mukaansa perheille on viime viikolla lähtenyt postia rippikoulujen kevään etukäteistehtäviin ja riparipassiin liittyvistä poikkeusjärjestelyistä. Kesäkuun leirien osalta hän toivoisi, että päätöksiä voitaisiin tehdä huhtikuun loppuun mennessä tai viimeistään toukokuun puolivälissä.

– Etämahdollisuuksia emme ole vielä käytännössä kartoittaneet, sillä kaikkien yhteinen tahtotila on, että nuoret saisivat leirikokemuksen.

Järvisen mukaan Hattulassa voisi olla ainakin teoreettinen mahdollisuus, että kesäkuun kaksi leiriä voitaisiin siirtää loppukesään ennen koulujen alkua, tosin tällöin ne pitäisi kuitenkin toteuttaa suunniteltua lyhyempinä. Varmaan kyselisimme myös perheiltä, kumpi on heille parempi vaihtoehto siirto vai etäopetus.

– Kaikki ei ole kiinni siitäkään, mihin meidän rahkeemme riittävät. Jos kokoontumisrajoitukset poistuvat kesäkuun alussa, katsovatko perheet, että leirille tulo on kesäkuussa turvallista, kirkkoherra Virpi Järvinen pohtii.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ei tarjota pelkkää kirjekurssia

Riihimäen seurakunnan rippikoulutyön kappalainen Hanna Riikonen kertoo, että rippikouluasiat on suunniteltu niin pitkälle kuin se on tässä vaiheessa mahdollista.

Riihimäellä pitäisi rippikoulussa olla ennen juhannusta noin 120 nuorta eli kolmannes koko kesän lukumäärästä.

– Terveys edellä tässä mennään. Jos alkukesän rippileirejä ei voida pitää, yritämme järjestää nuorille jotakin muuta korvaavaa hyvää. Todennäköisesti tarjoamme myös etävaihtoehtoa. Se ei kuitenkaan tarkoita kirjekurssia, vaan pedagogisesti toimivaa juttua, Hanna Riikonen sanoo.

Myös leirin siirto syys- tai joululomalle on mahdollinen vaihtoehto.

– Se on perheiden päätettävä, onko heille tärkeämpää, että rippikoulu on tiettyyn aikaan esimerkiksi koulun kesälomalla vai onko tärkeämpää se, että voi osallistua nimenomaan leirille. HäSa