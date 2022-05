Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet – Loputkin keltaiset sulkuviivat saavat nyt uuden värin

Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet, Väylävirasto tiedottaa. Tänä vuonna tehostetaan esimerkiksi sulkuviivojen ja -alueiden värimuutoksia. Vuonna 2020 voimaantulleen uudistuneen tieliikennelain mukaan keltaiset sulkuviivat on muutettava valkoisiksi viimeistään toukokuun 2023 loppuun mennessä. Siirtymäaikana teillä on sekä valkoisia että keltaisia sulkuviivoja. Käytännössä tämä tarkoittaa Väyläviraston mukaan sitä, että keltaiset viivat on saatava muutettua valkoisiksi tämän vuoden aikana. Tietyömaa...

