Kesänäyttelyiden ylle laskeutui musta pilvi – Tuhoisku Riihimäellä herätti taiteilijat ruususenunesta

Poliisitutkinta ja kansalaisten kiivas keskustelu sosiaalisessa mediassa hakee vimmatusti tekijöitä, jotka tuhosivat viime torstain ja perjantain välisenä yönä Ars Hämeen kesänäyttelyn Riihimäellä.

– Näyttää siltä, että tänne murtautuneet ovat hölmöilleet pöllyssä. Sorkkarauta on ollut mukana, mutta varkauksissa ei ole ollut järkeä. Videotykkejä on otettu, muttei niiden erikoisjohtoja, ei kaukosäätimiä. Kalliit mediaplayerit on jätetty ottamatta, arvioi kuvanveistäjä Maija Helasvuo .

Ars Hämeen puheenjohtaja Mika Karhu kertoo poliisin epäilevän kolmesta viiteen tekijää riehuneen näyttelyssä.

Tekijät ovat kolunneet Riihimäen entisellä lasitehtaalla koko laajan rakennuksen, josta osa on taidenäyttelyn käytössä.

Tekniikkaa arvellaan varastetun vähintään 10 000 euron edestä, mutta teoksille ja tiloille tehtyjen vahinkojen suuruus voi lähennellä 100 000 euroa.

Taidenäyttely kärsi suuret vahingot, sillä näyttely jouduttiin sulkemaan. Puolet 28 taiteilijan noin 30 esillä olleesta työstä tuhoutui. Osa oli rikottu moukaroimalla, osa kuorrutettu koko tilaan tyhjennetyllä jauhesammuttimella ja osasta varastettu videotykit.

– Harmillisinta on, että pahimmin tuhoutuivat näyttelyyn varta vasten kutsumieni taiteilijoiden työt, surkuttelee näyttelyn kuratoinut kuvataiteilija Simo Ripatti .

Kaisaleena Halisen Pöytälaatikko rikottiin, Ihana Havon veistokseen on lyöty reikä, Villu Jaanisoon Shakespeare-päät ovat imeneet sammutinjauhetta ja Juhana Moisanderin videoteos hävisi, kun tykki varastettiin.

Viime kesänä taiteiden yö keräsi elokuussa tänne tuhat katsojaa. Nyt näyttelyn ehti ennen sulkemista nähdä 1200 kävijää ennen sulkemista. Taiteiden yö jää ilman näyttelyä.

Taiteilijat keräsivät alkuviikolla töitään lasitehtaan näyttelysaleista järkyttyneinä. Valtaosa teoksista oli valmistettu varta vasten näyttelyä ja tilaa varten. Näyttelyn teema oli kohdistaa katsetta tilaan havainnon taustana.

Yksi taiteilijoista, joiden teos oli säilynyt vahingoittumatta, on Pilvi Ojala . Hän ja keraamikko Anni Paunila rakensivat erilliseen huoneeseen Kuriositeettikabinetin. Vaikka työ ei tuhoutunut, harmi ja järkytys iski myös heihin.

– Sain kuulla Berliiniin näyttelyn avajaisiin uutisen enkä voinut uskoa kuulemaani.

Mika Karhu pelkää, ettei taiteilijoilta riitä enää uskallusta tai halukkuutta pystyttää isoja näyttelyitä vandalismin uhan alla.

– Vanhalle lasitehtaalle pystytettiin tätä kesänäyttelyä puhtaasti talkoovoimin jo viime syksystä lähtien. Emme saaneet edes apurahaa. Kaupunki järjesti näyttelyvalvojat ja saimme tilan ilmaiseksi kiinteistön omistajalta, mutta työ on tehty korvauksetta, selostaa Mika Karhu.

Nyt pohditaan, riittääkö halu tehdä ilmaista työtä, joka saattaa valua hukkaan. Näyttelyihin tarvitaan jatkossa rahallista tukea vähintäänkin riittävän vartioinnin järjestämiseen.

Näyttelyyn kohdistuneessa tihutyössä tuhottujen töiden vahinkoja arvioidaan parhaillaan vakuutusyhtiölle tehtävää vahinkoilmoitusta varten.

– Suurin vahinko on korvaamaton. Vuoden työ tuhottiin, kun näyttely jouduttiin sulkemaan, muistuttaa Maija Helasvuo. HäSa

Ennen tuhoa:

Tuhon jälkeen: