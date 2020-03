Kesänopeusrajoitukset tulevat Kanta-Hämeessä voimaan viimeistään keskiviikkona

Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maantieverkon talvi- ja pimeän ajan rajoitukset poistetaan tiistain ja keskiviikon aikana, mikäli sää- ja keliolosuhteet sen sallivat. Tiekohtaiset kesäkauden nopeusrajoitukset astuvat voimaan heti kun merkit on vaihdettu.

Päijät-Hämeessä päällysteiden kunnon vuoksi joillakin tieosuuksilla ei vielä siirrytä kesäkauden nopeusrajoituksiin. Valtatiellä 4 on 58 kilometrin kohta, missä nopeusrajoitus on toistaiseksi 100 km/h. Samoin valtatiellä 12 on 5 kilometrin kohta ja kantatiellä 54 on 22 kilometrin kohta, missä nopeusrajoitus on 80 km/h.

– Näillä kohteilla talvinopeusrajoitus jää voimaan, koska päällysteessä on talven jälkeen uria ja vaurioita. Kesänopeusrajoitukset voidaan ottaa käyttöön, kun vauriot saadaan pysyvämmin korjattua. Paikoin tämä vaatii päällysteen uusimista koko kaistan leveydeltä, toteaa Kaakkois-Suomen ELY:n kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama.