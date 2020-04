Kesätyönhaussa on nyt ajateltava boksin ulkopuolelta – Hämeen TE-toimisto kuvailee tilannetta erittäin sekavaksi

Hämeen TE-toimiston mukaan koronapandemia on sekoittanut pahasti nuorten kesätyöhakuprosessin.

– Tilanne on tällä hetkellä erittäin sekava ja elää koko ajan. Osa työnantajista laittoi jo aloittamansa hakuprosessit jäihin, osa on laittanut kesätyöpaikat hakuun varmuuden vuoksi, jos toiminta vaikka käynnistyisikin uudelleen, ja osa vielä odottelee, kertoo asiantuntija Jari Lartama Hämeen TE-keskuksen yrityspalveluista.

Uusia selviytymiskeinoja myös yrityksillä

Esimerkiksi ravintolat odottelevat puretaanko kiinniolorajoitukset luvatusti 31. toukokuuta vai ei.

– Marjatiloilla ollaan jopa kauhunsekaisin tuntein – saadaanko niille ulkomaalaista työvoimaa, vai pitääkö homma saada pyörimään kotimaisin voimin.

Lartaman mukaan koronatilanteessa on myös toimialoja, joille on tullut yllättävä lisätarve työvoimalle. Esimerkkeinä hän mainitsee muun muassa elintarvike- ja einesteollisuuden sekä kuljetuspalvelut ja siihen liittyvän tuotteiden keräilyn.

– Koronan myötä on tullut myös ihan uudenlaista bisnestä.

Lisäksi osa yrityksistä, jotka ovat joutuneet lomauttamaan tai joissa on lomautusuhka, miettivät, pystyvätkö he omalla henkilökunnalla selviämään myös kesäajan.

Lomautusten sijaan on ruvettu tyhjentämään erilaisia työaikapankkeja, eli työntekijät pitävät lomiaan ja pekkaspäivään.

– Sitä kauttakin on peruuntunut ja vähentynyt kesätyöpaikkoja.

SSAB työllistää noin 150 kesätyöntekijää

Teräsyhtiö SSAB on Hämeenlinnassa yksi isoista kesätyöllistäjistä.

Se palkkaa tänä kesänä tuotantoon noin 150 kesätyöntekijää, joiden pestit ovat 3–4 kuukautta tehtävästä riippuen. Valinnat on tehty jo tammi-helmikuussa. Valituista noin puolet on ollut tehtaalla kesätöissä aiemmin. Työtehtävä riippuu koulutuksesta ja kokemuksesta.

– Vallitsevan tilanteen vuoksi käytämme kriittistä harkintaa mihin toimintoihin sijaisia tarvitaan, minkä vuoksi heitä on tänä vuonna hieman aikaisempaa vähemmän, kertovat tehtaanjohtaja Anders Ek ja henkilöstöpäällikkö Mari Murto sähköpostitse.

– Voimassa olevan poikkeuslain nojalla myös kesätyöntekijöitä koskevat samat lomautussuunnitelmat kuin vakituistakin henkilöstöä.

Perehdyttäminen työtehtäviin on tänä vuonna hoidettu etänä videoyhteyksien kautta, mikä on onnistunut hyvin. Siinä on käyty läpi sekä työturvallisuusohjeet että koronapandemian leviämisen ehkäisemiseen liittyvät ohjeet.

Opastus työn tekemiseen ja sen turvalliseen suorittamiseen tapahtuu henkilökohtaisesti työpisteessä, kun kesätyö alkaa.

4H-yhdistyksen kautta töitä joka tapauksessa

Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys palkkaa tänä kesänä 80–90 nuorta.

Yhdistys tekee parhaillaan etänä Zoomin kautta työhaastatteluja ryhmähaastatteluina koronatilanteen vuoksi.

– Olemme varautuneet siihen, että jos poikkeustila ei ole ohi kesän alussa, meillä on valmius siirtää toimintoja heinäkuulle ja elokuun alkuun sekä sopeuttaa töitä. Perinteisesti kaikki kesätyömme ovat painottuneet kesäkuuhun, kertoo 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Seulamo.

Piha- ja ulkotyöt voidaan aloittaa jo kesäkuussa.

Yhdistys on sopinut isojen yhteistyökumppaniensa eli Hämeenlinnan kaupungin, Rengon ja Hauhon Säästöpankkisäätiöiden ja Oma Säästöpankin kanssa, että nuorten kesätyöt joka tapauksessa toteutuvat.

Ikiomatyö-projekti työllistää kaikkiaan 45 nuorta viikoksi. Kanta-Hämeenlinnassa nuoret pääsevät tekemään ainakin Metsähallituksen ulkotöitä ja pitäjissä viihtyvyyttä lisääviä töitä.

Lisäksi tarjolla on yhdistyksen omia kesäleirejä, joita voidaan tarpeen mukaan siirtää myöhempään kesään. 4H-yhdistys pyörittää myös Kaurialan liikennepuistoa, jonne se työllistää nuoria kaikkiaan kymmeneksi viikoksi.

Nuorten on mahdollisuus työllistyä kesäksi myös yrityskurssien kautta, jotka 4H toteuttaa yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Seuraava kolmen illan kurssi alkaa 7. toukokuuta, ja sen kautta on mahdollisuus saada 300 euron starttiraha.

– Omilla taidoillakin voi työllistyä, jos ei vielä ole saanut töitä, Seulamo kannustaa.

”Rohkeasti hakemaan mitä tahansa kesätyötä”

Hämeen TE-keskuksen asiantuntija Jari Lartama kehottaa nuoria yhä rohkeasti hakemaan kesätöitä.

– Koska yritykset ovat joutuneet luovasti keksimään, mitä kannattaa tässä tilanteessa tehdä, annan saman neuvon myös nuorille. Tänä kesänä kannattaa vilkuilla boksin ulkopuolelle ihan vain rahan ja työkokemuksen takia, vaikka opiskelisikin tai valmistuisi jollekin tietylle alalle.

– Kyllä se ansioluettelossa muistetaan, että tämä oli se koronakevät ja -kesä. HÄSA